Manca davvero pochissimo al debutto serale di Mara Venier. Zia Mara, che da mesi ci accompagna nelle lunghe domeniche pomeriggio con la sua Domenica In, un vero successo in termini di ascolti, è pronta ad approdare di venerdì sera con un nuovo programma tutto suo, La Porta dei Sogni.

La Porta dei Sogni: Mara Venier alla prova

C’è qualcuno che in termini di anticipazioni televisive ne sa più di tutti ed è SuperguidaTv. Dopo tanta attesa, è finalmente arrivato il momento per Mara Venier di debuttare in prima serata con il programma che mamma Rai ha tenuto in serbo per lei.

Un vero e proprio salotto dove verranno portati in scena sentimenti, emozioni, storie straordinarie di persone ordinarie. Qualcuno, al momento del lancio del programma ai tempi della definizione del palinsesto Rai, aveva sussurrato che La Porta dei Sogni avrebbe potuto dare del filo da torcere ad un programma molto simile, già navigato, che da tempo tiene banco a Mediaset, niente meno che C’è Posta per Te.

Sentimenti, emozioni ed ospiti speciali

Nella fattispecie, Mara Venier che ne sarà conduttrice, porterà in scena per una serie di venerdì consecutivi, 6 storie che scateneranno le emozioni del pubblico. Passioni, amori ma anche storie di famiglie, di lotta e sopravvivenza: tutte avranno come filo conduttore far riflettere, lasciare che il pubblico possa entrare in punta di piedi dentro la trama.

Come prevede il “copione”, il protagonista di ogni storia si troverà poi di fronte ad 8 porte posizionate nello studio davanti a lui, porte che si presume si apriranno proprio per realizzare quel sogno. In questo vortice di sentimenti, non mancheranno ovviamente anche gli ospiti “speciali”. Secondo quanto riportato da SuperguidaTv, per la prima del programma Mara Venier avrà il piacere di avere con sé in studio l’amato Andrea Bocelli.