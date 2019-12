Fuoco e fiamme tra Antonella Elia e Taylor Mega, impegnate in uno scontro televisivo dal sapore epico. Il tutto si è consumato durante l’ultima puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, trasmissione di Piero Chiambretti che le ha viste fronteggiarsi senza sconti.

Antonella Elia sferra il colpo contro Taylor Mega

Le sorelle Mega, Giada e Taylor, si sono prestate a un dibattito nello show di Chiambretti, CR4. Tema del confronto la loro immagine di giovani di successo che hanno fatto della loro immagine un asso vincente.

Non è dello stesso avviso Antonella Elia, che ha deciso di dire la sua e senza l’ombra di un pelo sulla lingua: “Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, però in questo caso mi sento di esserlo.

Secondo me la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, con la bellezza sì, ma mancate completamente di quello che dovrebbe essere il vero messaggio che date ai vostri coetanei e agli adolescenti“.

Alla domanda sul perché di questo punto di vista, la soubrette ha affondato il colpo: “Una bellezza così sfrontata è diseducativa.

A me di vedere il vostro cu** e le vostre te**e non me ne frega un cavolo“.

Taylor Mega ha replicato, sottolineando che “siamo nel 2019”. La battuta di Antonella Elia non si è fatta attendere e l’ha mandata su tutte le furie, spostando l’asse della bagarre su un livello decisamente più infuocato: “Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign***e“.

L’accusa dell’influencer

“Non vi do delle mign***e, per carità“, ha detto subito dopo la Elia, ma il ‘danno’ era ormai fatto e a nulla è servito l’intervento – cuscinetto di Piero Chiambretti.

Taylor Mega si è infuriata davanti alle dichiarazioni di Antonella Elia, e ha lanciato il feroce contrattacco: “Questo è il classico esempio di una donna con pensieri misogini, perché non puoi dare a due ragazze una parola del genere, non puoi ragionare in questo modo. Sei una donna, dovresti stare dalla parte delle donne” ha tuonato l’influencer.

La lite si è infiammata in modo ingestibile quando Antonella Elia ha dichiarato apertamente di non avere alcuna intenzione di stare dalla parte della sua interlocutrice: “Mign***a è una parola comune, l’ho detto in modo generico, certo, voi rappresentate un poco questo stereotipo della mign***a“.

Un’affermazione che ha fatto esplodere Taylor Mega con una pesantissima accusa: “Io combatto la violenza di genere ed è per colpa tua che in Italia in questo momento c’è la violenza di genere. Ti devi vergognare!“.

“Tu sei pazza – ha chiuso l’ex volto di Non è la Rai –, tu parli della violenza contro le donne, stai attenta che è un tema molto delicato, con le cosce di fuori, le te**e di fuori… tu vai educata, messa in collegio e rieducata. Vergognati“.