Si avvicina la data d’inizio del nuovo programma di Rai 1 Il cantante mascherato. Lo show tutto nuovo verrà condotto da Milly Carlucci, che rivela alcune maschere in gara di questa edizione e i nomi di 2 giudici d’eccellenza inaspettati. Il nuovo spettacolo Rai partirà il prossimo 10 gennaio e si promette pieno di sorprese.

I nomi dei concorrenti mascherati in gara

La pagina Instagram ufficiale ha già rivelato in anteprima i nomi dei concorrenti della prima edizione de Il cantante mascherato: Mastino, Angelo, Leone, Mostro, Pavone, Coniglio e Unicorno sono i primi 7 nomi dei concorrenti di quest’anno.

Sotto i costumi di questi animali si nascondono celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, del gossip e dello sport.

Nell’inedito gioco musicale i telespettatori potranno divertirsi, oltre che con le performance dei concorrenti, ad indovinare chi possa esserci sotto i costumi e le maschere in gara. Secondo le anticipazioni di Tvblog, alla giuria dovrebbe esserci 2 nomi importanti e amati al grande pubblico: Patty Pravo e Flavio Insinna. A questa inedita coppia dovrebbero anche aggiungersi altri 2 giudici, ancora non conosciuti.

Un successo internazionale che sbarca in Italia

Dopo il grande successo raggiunto in Corea, paese di origine del format The masked singer, il programma ha raggiunto un successo immediato anche negli USA dove è già giunto alla sua seconda edizione. In Italia tocca a Milly Carlucci cercare di far conoscerlo al grande pubblico e la conduttrice si dice molto entusiasta del progetto. Lo show di Rai 1 partirà il 10 gennaio, andandosi così a collocare il venerdì sera senza sfidare il colosso di C’è posta per te di Maria De Filippi come si era ipotizzato in partenza.

A battersi con lo storico programma di successo di Canale 5 ci saranno invece Alberto Angela, che torna con il programma Meraviglie, che passerà poi il testimone a Fiorella Mannoia, protagonista di 4 spettacoli musicali dal 15 febbraio fino al 7 marzo prossimo.