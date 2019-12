Asia Argento è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express, ma secondo Chi, nella registrazione delle puntate l’attrice sarebbe stata costretta a ritirarsi dalla gara. Già in una puntata di Live – Non è la d’Urso, Asia aveva dimostrato di avere difficoltà nel camminare e il settimanale di Signorini svela il mistero.

La breve avventura di Asia a Pechino Express

Asia Argento, attrice e figlia del celebre regista Dario, e Vera Gemma, figlia dell’attore Gennaro, sono una delle coppie della prossima edizione di Pechino Express, fortunato show di Rai 2 giunto alla sua 8° edizione.

Le 2 sono in gara come “Le figlie d’arte”. Ma stando alle anteprime del giornale Chi, la loro avventura nel programma sarebbe stata breve. Infatti Asia si sarebbe infortunata già nelle prime puntate e sarebbe stata costretta a ritirarsi. Sempre su Chi si legge però: “Gemma ha continuato la sua avventura in coppia con Gennaro Lillio. I due hanno continuato fin quasi alla fine del programma”.

Asia si era già presentata a Live – non è la d’Urso con delle evidenti difficoltà motorie ma la questione non era stata chiarita all’interno del programma di Barbara d’Urso.

La nuova edizione di Pechino Express riparte a febbraio

Solo con la messa in onda del programma sugli schermi televisivi si potranno capire le dinamiche dell’incidente che ha portato all’abbandono di Asia Argento. Pechino Express tornerà nel febbraio del prossimo anno, sempre su Rai 2, ma la data d’inizio ufficiale non è ancora stata resa pubblica. Anche questa edizione verrà condotta da Costantino Della Gherardesca, che guiderà le nuove 10 coppie in una corso contro il tempo nei territori asiatici più sperduti.

Secondo Tvblog, le coppie in gara attraverseranno la Thailandia e la Cina per giungere in Corea del Sud, tappa finale dove la coppia più veloce vincerà il montepremi da donare in beneficenza.