Dopo tanta attesa e le indiscrezioni sui possibili concorrenti trapelate negli ultimi mesi, è stato ufficializzato il cast di Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 giunto all’ottava edizione.

Pechino Express: le 10 coppie in gara

A contendersi la vittoria finale del format condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca, saranno 10 coppie: I Gladiatori (Max Giusti, di cui tanto si era già chiacchierato, e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia, coppia composta da Marco Marchisio e Ludovica Marchisio; Le Figlie d’Arte ovvero Asia Argento e Vera Gemma; I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi; Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni; Gli Inseparabili, Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori; Le Top, Ema Kovac e Dayane Mello; Mamma e Figlia.

la famosa Soleil Sorge e Wendy Kay; I Palermitani, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa; I Guaglioni. il reduce dal Grande Fratello Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

Nessun Pechino per Giucas Casella

Confermati, quindi, alcuni dei nomi che erano circolati sul web con una certa insistenza, tra i quali quello dell’attore e conduttore Max Giusti, quello delle attrici e figlie d’arte Asia Argento e Vera Gemma, quello della ex Iena Marco Marchisio – meglio conosciuto come Marco Berry– quello della modella Dayane Mello, già concorrente di Ballando con le stelle.

e quello della modella Ema Kovac, alias “Madre Natura” di Ciao Darwin 8.

Non ci saranno, invece, Ignazio Moser Giucas Casella, inizialmente dati fra i possibili partecipanti, né lo youtuber Marco Leonardi, che avrebbe dovuto gareggiare in coppia con la fidanzata. Un cast estremamente eterogeneo, potenzialmente in grado di soddisfare le aspettative del pubblico più vasto.

Quando andrà in onda?

La formula del programma, prodotto da Magnolia, rimane invariata, sicché i protagonisti di Pechino Express si troveranno ad affrontare un lungo e tortuoso viaggio a tappe, attraverso tre nazioni (quest’anno le terre prescelte sono la Thailandia, la Cina e la Corea), nel corso del quale incontreranno difficoltà e ostacoli di vario tipo.

Le riprese inizieranno tra pochi giorni e la messa in onda è prevista per febbraio 2020.