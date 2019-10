Pechino Express è ormai giunto alla sua 8° edizione. Le riprese avranno luogo tra fine ottobre e novembre, ma saranno trasmesse su Rai 2 solo nei primi mesi del 2020. Nel frattempo sono state rivelate alcune delle coppie che parteciperanno al reality che si svolgerà nel sud-est asiatico.

Il ritorno del tanto atteso reality-game

Il conduttore del programma sarà l’intramontabile Costantino della Gherardesca e la meta stabilita per questa nuova stagione è come sempre molto avventurosa. Il lungo ed intenso viaggio avrà inizio dalle spiagge della Thailandia, dopo proseguirà lungo la Cina, per poi concludersi in Corea del Sud.

Le modalità del reality di Rai 2 saranno sempre le stesse: 8 coppie, munite solo di uno zaino e pochi spiccioli in tasca, equivalenti ad 1 euro, che dovranno essere capaci di gestire al meglio in modo da raggiungere, tappa dopo tappa, la destinazione finale.

Ogni tappa avrà una coppia vincitrice, alla quale verrà conferito un premio di 5mila euro in gettoni d’oro da devolvere in beneficenza ad un’associazione locale, che verrà appunto scelta dai vincitori.

I concorrenti di Pechino Express 8

Per quanto riguarda i partecipanti di questa nuova avventura sono state poche le indiscrezioni che gli autori del programma hanno rivelato, ma, stando a quanto riporta Trendit, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, nonostante le numerose voci in merito alla sua partecipazione a Pechino Express 2020, non farà parte dei partecipanti di questa edizione.

Invece, tra i concorrenti di questa nuova stagione del reality-game, quasi sicuramente ci saranno Asia Argento, in compagnia della sua cara amica Vera Gemma. Poi Soleil Sorge, Enzo Miccio, affiancato dalla sua fidata collaboratrice Carolina Giannuzzi, mentre Max Giusti viaggerà in compagnia di Marco Mazzocchi, noto giornalista e conduttore televisivo. Inoltre, vi sarà anche una coppia padre-figlia formata da Marco Berry e Ludovica. Infine, la modella brasiliana Dayane Mello e la modella croata Ema Kovac, conosciuta per essere “Madre Natura” in Ciao Darwin 8.

Anche il web prende parte a questa nuova edizione

A quanto pare, anche il “popolo del web” avrà un proprio rappresentante nella stagione di Pechino Express 2020. Webboh annuncia che anche lo youtuber Marco Leonardi, noto anche per la sua nuova carriera da rapper iniziata con il singolo Con te, prenderà parte al viaggio in compagnia della sua fidanzata Carola Ricci.

Nell’attesa di ricevere conferme certe sulla lista dei nomi dei futuri concorrenti, teniamoci pronti anche noi per iniziare l’avventura (seppur seguendola solo dal piccolo schermo).