Sembra comporsi il cast della prossima edizione di Pechino Express che prenderà il via il prossimo 11 marzo 2020. Secondo alcune indiscrezioni, anche il conduttore Max Giusti potrebbe prendere parte al reality show anche se per ora non si conoscono ulteriori dettagli.

Max Giusti tra i concorrenti

Dopo essere stato accantonato per un anno dal palinsesto televisivo di Rai 2, nel nuovo anno tornerà Pechino Express sempre condotto da Costantino Della Gherardesca. Stanno iniziando a circolare i primi nomi e le possibili combinazioni e Blogo lancia un’indiscrezione parlando di un personaggio eccellente che potrebbe prendere parte al reality on the road, e cioè Max Giusti.

L’attore e conduttore, quarto giudice nell’ultima puntata di Tale e quale show, in queste settimane sarà anche al cinema con il film Appena un minuto. Sarà interessante vedere se questo nome sarà confermato e, in tal caso, la persona con cui formerà la coppia di concorrenti.

Max Giusti, l’incidente in moto

Max Giusti è uno dei presentatori più apprezzati della televisione italiana e la sua eventuale partecipazione a Pechino Express viene vista come un valore aggiunto. Il conduttore è in onda tutti i giorni sul Canale Nove con il game show Boom. In passato imitatore a Quelli che il calcio, Giusti è saputo entrare anno dopo anno nel cuore del pubblico e proprio nelle ultime ore, moltissimi suoi fan sono accorsi nella sua pagina Instagram per sincerarsi delle sue condizioni dopo un piccolo incidente avuto con la moto da cross.

Lo stesso Giusti ha tranquillizzato i fan scrivendo: “Ecco ho esagerato con i salti”.

Gli nomi di Pechino Express

Nel frattempo, circolano vari nomi per Pechino Express. Da settimane si parla di Ignazio Moser che potrebbe partecipare col cugino Moreno Moser. Anche Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli sarebbero pronti a imbarcarsi in questa avventura. Tv Blog ha parlato di Diane Mello, del conduttore Marco Berry e Nicole Rossi de Il Collegio.

Anche Asia Argento potrebbe essere tra i concorrenti in coppia con l’amica Vera Gemma, figlia dello scomparso attore Giuliano.