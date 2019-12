L’ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne si era conclusa con una clamorosa ed inaspettata proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. A distanza di qualche giorno, la ragazza ha commentato quell’evento dichiarando di aver dovuto bere delle camomille per calmarsi e riprendersi dalla scioccante richiesta.

“Ho bevuto delle camomille per calmarmi“

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie più discusse del Trono Over di Uomini e donne degli ultimi anni, potrebbero presto convolare a nozze. I due hanno vissuto una travagliata storia d’amore fatta di litigi e riavvicinamenti continui, ma sembra che al momento i rapporti si siano riallacciati definitivamente.

Tant’è che Riccardo, durante l’ultima puntata del Trono Over di quest’anno, ha spiazzato la fidanzata nello studio di Maria De Filippi con una proposta di matrimonio quanto mai inaspettata. Ida Platano, davanti alle telecamere di WittyTv, ha commentato così quella romantica richiesta: “La mia settimana parte da sabato. Prima ho bevuto delle camomille per calmarmi perché ero molto agitata, incredula, mi sembrava una follia. Io a lui non voglio rinunciare. Lo so che è un casino la nostra storia.

È difficile perché siamo due persone completamente diverse“.

“Diversi? Il contrario: siamo troppo simili“

A WittyTv è intervenuto anche Riccardo Guarnieri, che conferma la scelta di voler trascorrere il suo futuro a fianco della sua amata: “Se sono arrivato a tanto è perché ci credo. So quello che siamo e so che sono innamorato di te. Mi sembrava di fare un passo indietro dopo la proposta perché la risposta vera e propria non c’era stata. Tra noi è stato un casino, non ci siamo fatti mancare nulla“. Se Ida ha dichiarato che la sua personalità è totalmente diversa da quella del fidanzato, Riccardo conferma invece il contrario: è a causa dei loro caratteri simili che spesso finiscono a litigare.

Ecco le sue parole: “Se siamo diversi? Io penso l’esatto contrario: siamo troppo simili. Ecco perché ci scontriamo“.