Si sono incontrati a Uomini e donne e hanno capito che fra loro è scoccato un sentimento forte e travolgente. Si sono poi lasciati per poi ritrovarsi negli ultimi giorni, in un lieto fine che tutti i fan della coppia aspettavano e speravano. Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno comunicato proprio nella trasmissione di essersi rimessi insieme e a testimonirlo è anche una foto di coppia postata dalla ragazza.

Ida e Riccardo: il ritorno di fiamma annunciato a Uomini e donne

Alla fine l’amore trionfa sempre. Sembra essere questa la frase che meglio rappresenta il legame fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Galeotto fu Uomini e donne, che li fece incontrare e conoscere e in cui si innamorarono, per poi separarsi e prendere strade diverse. Ma è nuovamente nello studio del programma di Maria De Filippi che, durante le ultime puntate del Trono Over, hanno annunciato di aver ricongiunto i propri destini e di essersi rimessi insieme. La coppia ci ha voluto riprovare dopo vari tira e molla dettati da incomprensioni e continui battibecchi e il tentativo di riallacciare il rapporto sembra essere andato a buon fine.

La foto che sancisce il lieto fine

Dopo aver annunciato in trasmissione il loro ritorno di fiamma, Ida e Riccardo testimoniano il loro rincongiungimento anche sui social.

In una foto postata dalla ragazza sul suo profilo Instagram i due appaiono felici e più sorridenti che mai, segno che le nuvole sulla coppia sono volate via. A corredo della foto anche una didascalia emblematica: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale“. Un finale che la coppia ha deciso di comune accordo e che sancisce il lieto fine sulla loro love story: ora sono pronti a ricominciare l’uno al fianco dell’altra.