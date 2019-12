Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono esibiti insieme durante l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, il programma che l’uomo conduce con Vanessa Incontrada. Tuttavia, la cantante, con dei progetti in cantiere, ha lanciato una frecciatina contro D’Alessio destinata a far discutere.

Anna Tatangelo sulla simpatia di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, ospite a 20 anni che siamo italiani, ha sorpreso tutti “scagliandosi” contro il marito. Alla domanda di Vanessa Incontrada se Gigi D’Alessio sia simpatico anche a casa ha risposto:“Gigi D’Alessio simpatico? A casa un po’ meno. E’ una cosa su cui dobbiamo lavorare.”Naturalmente in studio è calato il gelo.

Già nel backstage, la Tatangelo scherzando aveva detto: “Non potete tenermi Gigi qua almeno per un altro mese?”

Che tra i due ci sia ancora qualche scintilla? Gigi e Anna sono tornati a esibirsi insieme dopo molto tempo e la partecipazione della Tatangelo allo show non era affatto scontata dato che i due avevano deciso di tenere separata vita privata e lavoro. Tutto questo, per ricostruire il loro legame dopo un periodo di lontananza.

La cantante ha ringraziato i due padroni di casa per lo spettacolo che offrono settimanalmente, essendo riusciti a portare allegria nelle case degli italiani.

Le critiche a Anna Tatangelo

Oltre che per questo particolare duetto, che ha rivisto Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo riuniti in scena, su Twitter molti utenti si sono scatenati proprio contro la cantante. È stata accusata di non aver mai visto in volto Gigi D’Alessio e, inoltre, è stata colpita sull’aspetto fisico. Già durante tutti questi anni in molti non avevano apprezzato la trasformazione di Anna Tatangelo ma anche dopo la partecipazione a 20 anni che siamo italiani, gli haters l’hanno accusata di essere ricorsa troppo a interventi di chirurgia estetica o comunque aver fatto uso di botulino.

Le hanno scritto di essere diventata simile a Belén e di essersi solo messa in mostra con il vestito rosso indossato, non dando particolare risalto all’esibizione con il marito. La Tatangelo sembra aver comunque deciso di ignorare tali critiche.