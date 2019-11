Sempre attivissima sui social, negli ultimi giorni Anna Tatangelo ha destato la preoccupazione dei suoi fan. Non per il suo botta e risposta con Dolcenera. È da un po’ che non posta nulla, senza contare che su Instagram i suoi ritmi di aggiornamento sono decisamente rallentati e in tanti lo hanno notato.

Due giorni fa, poi, la rivelazione. La stessa Tatangelo ha pubblicato uno scatto che la ritrae in sala di incisione. Con questa foto ha spiegato ai suoi follower cosa l’ha tenuta lontano dal pubblico in questo periodo.

Il post di Anna Tatangelo

“Scusate l’assenza degli ultimi giorni..ma parte del mio tempo lo sto passando in studio” comincia scrivendo Anna.

Cosa bolle in pentola?

Sicuramente un indizio quello che ha voluto lasciare la Tatangelo ai suoi fan. Tuttavia è stata chiara: “Per ora non posso dirvi di più...”. Dunque la compagna di Gigi D’Alessio non è pronta a svelare il suo progetto.

A noi però riesce facile, visto il tempo che sta trascorrendo in studio di registrazione, pensare che a breve la cantante ci farà dono di un altro fantastico lavoro, probabilmente un singolo se non addirittura un album nuovo di zecca. Aspettiamoci qualcosa di diverso dal suo solito repertorio, dal momento che lei stessa ha scritto di stare sperimentando nuove sonorità e ascoltando tanta musica diversa.