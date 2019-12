Ha 23 anni, la pelle color cannella e vuole “portare avanti il cambiamento nel mondo”: la giamaicana Toni-Ann Singh è la nuova Miss Mondo. Incoronata reginetta del 2019 il 14 dicembre a Londra, è la quarta giamaicana ad aggiudicarsi il titolo da quando si tiene il concorso. La Singh ha brillato più delle altre 111 partecipanti rappresentanti altrettanti stati del mondo, convincendo la giuria con le sue doti canore e i suoi ideali femministi.

Toni-Ann Singh:la nuova Miss Mondo

Toni-Ann Singh è nata in Giamaica, a Saint Thomas, nel 1996. All’età di nove anni si è trasferita negli Stati Uniti con i suoi genitori.

Durante il concorso di bellezza la Singh ha raccontato il suo profondo rapporto con la madre, che considera ciò che ha di più importante nella sua vita. “L’ho vista darmi tutto anche a costo di sacrificare i suoi desideri e i suoi bisogni e questa è la ragione per cui io oggi posso stare qui davanti a voi”, ha spiegato alla giuria di Miss Mondo. Toni-Ann si è laureata in Psicologia e Studi di genere all’Università della Florida, ma sogna di proseguire gli studi e iscriversi a Medicina.

La prova canora di Toni-Ann Singh

La nuova Miss Mondo però non esiterebbe ad abbandonare la sala operatoria per lanciarsi nel mondo della musica. “Se ci fosse l’opportunità la coglierei”, ha risposto a un giudice che le aveva domandato se avesse mai preso in considerazione una carriera come cantante. A suscitare la domanda, l’impressionante performance canora della neo eletta Miss Mondo. Toni-Ann si è infatti lanciata in un’appassionata interpretazione di I Have Nothing, il brano reso da immortale da Whitney Houston.

Gli ideali della nuova Miss Mondo

A impressionare i giudici non sono state solo le doti canore di Toni-Ann, ma anche la lucidità del suo pensiero su tematiche attuali. “Credo di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che vuole portare avanti il cambiamento del mondo“, ha spiegato in una giro di domande durante il concorso. Ora, con la scintillante corona di Miss Mondo sul capo, Toni-Ann Singh vuole usare la propria notorietà per “contribuire a un cambiamento che sia sostenibile” nella condizione di donne e bambini. “Se si parla di donne, c’è bisogno che facciamo il possibile affinché i loro figli e i figli dei loro figli abbiano un differente valore di vita”, ha affermato dopo aver vinto il titolo.

Il messaggio su Twitter dopo la vittoria

Che Toni-Ann Singh abbia ideali femministi, lo si capisce sin dal suo primo tweet da neo reginetta, dedicato a tutte le ragazze del mondo. “Vi prego, credete in voi stesse”, scrive la Singh. “Sappiate che avete valore e le capacità per raggiungere i vostri sogni”.