Mara Venier lo voleva a tutti i costi come ospite a Domenica In, ed è stata pienamente accontentata. Nella puntata di oggi grandi emozioni con Tiziano Ferro che, nel contenitore domenicale di Rai 1, si racconterà fra successi, carriera e la nuova vita al fianco del marito, Victor Allen. Al termine dell’intervista, poi, il toccante ricordo della nonna.

Dalla gavetta al grande successo

Artista italiano ma con grande seguito anche all’estero, da anni fa emozionare il suo pubblico con meravigliose canzoni e tour sold-out. A Domenica In, ospite di Mara Venier, c’è Tiziano Ferro.

Una brillante carriera costellata di successi entrati nel cuore di tutti, da Sere nere a Ti scatterò una foto. Per arrivare all’apice del suo successo, però, Tiziano Ferro ha dovuto fare molta gavetta: “Ho iniziato dalle radio e tu sei stata una delle prime ad ospitarmi in televisione. Ho iniziato nei club, piccoli, semivuoti. Al terzo disco ho fatto il mio primo Forum di Assago ed arrivare agli stadi all’età di 40 anni è frutto della gavetta“. Il cantante di Latina spende poi parole di stima e affetto per un giovane artista emergente: “Ultimo è un ragazzo tenerissimo, che mi strappa il cuore quando gli parlo.

Vedo in lui quella fama di provincia. Per me Ultimo è stata la più bella notizia di quest’anno. Ha iniziato a parlare di amore, di cose semplici, e per me ha vinto. Se lo merita“.

Tiziano Ferro e Sanremo: una lunga storia

Fra le più belle esperienze che hanno contribuito ad arricchire il bagaglio musicale di Tiziano Ferro spicca indubbiamente il Festival di Sanremo. Il cantante di Latina racconta: “Il primo Sanremo fu in duetto con Michele Zarrillo nel 2006, poi ho fatto l’ospite con Pippo Baudo.

Tremavo, avevo veramente paura. Però il Sanremo successivo, con Carlo Conti, è stata un’altra cosa: mi sono ripreso la possibilità di godermela. Ero emozionato, ma era diverso, un’emozione energetica, avevo voglia di fare questa cosa“. Il primo Sanremo della sua vita lo vide però a casa, davanti alla televisione insieme alla famiglia. Il cantante ricorda: “Stavo guardando Sanremo 1988 e vinse Massimo Ranieri. Lo guardavo per terra e quando finì la prima esibizione, mio padre disse ‘Ammazza, questo vince’.

Io non lo avevo mai sentito così convinto e lì ho detto: ‘Un giorno ti frego e te lo faccio anch’io’“.

“Non possiamo vivere ancora in questo Medioevo“

Tiziano Ferro è stato protagonista anche di un toccante momento da Fabio Fazio a Che tempo che fa, quando offrì un monologo da pelle d’oca contro il bullismo, l’odio e la violenza, sui social e non. A Domenica In il cantante spiega i motivi per cui ha voluto lanciare questo importantissimo messaggio: “La cosa più strana è che quando quelle cose le subivo da bambino, sembrava un copione, una storia accettabile perché nel mondo se tu non fai le regole, la testa della gente non cambia. Non possiamo vivere ancora in questo Medioevo. Adesso la querela non funziona: bisogna aggiornare le leggi. I social network sono meravigliosi, ma le leggi vanno aggiornate. Non puoi usare certe parole perché hanno un peso. Se invece tu fai una legge, la percezione di chi si sente libero di odiare cambia“.

Il primo incontro con Victor Allen

La svolta sentimentale nella vita di Tiziano Ferro è arrivata quando conobbe Victor Allen, il manager americano che ha rubato il cuore al cantante: “Ho sempre creduto nel destino. Andai a Los Angeles a fare il disco precedente e girammo un video per un giorno intero dove lui lavorava. Lo incontrai e gli chiesi se lì vicino ci fosse una caffetteria, lui mi rispose che era lontana ma che se volevo me l’avrebbe offerto lui. Poi quel caffè diventò una cena e, alla fine, al momento di pagare, presi il suo braccio. Poi andai di corsa in bagno, mi guardai allo specchio e mi dissi: ‘È lui’“. Fu una rivelazione, il momento in cui capì che effettivamente Victor poteva essere l’amore della sua vita.

Una proposta di matrimonio emozionante

Il coronamento di questo amore ha una data: 25 giugno 2019, quando, a Los Angeles, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati. La proposta di matrimonio, rivela il cantante, è arrivata dal manager quando si inginocchiò davanti a lui per fargli la fatidica proposta: “Io non so come andrà questa relazione, però quello che mi ha dato lui in quel momento rimarrà per sempre, perché è stata un’emozione e un senso di sorpresa, come da bambino quando credevo con stupore a Babbo Natale. Questa cosa gliela darò per sempre anche se la storia non dovesse andare avanti. È stato un momento bellissimo, vero, sincero“.

Il ricordo della nonna

Il cantante racconta poi il significato che si trova dietro al titolo del suo ultimo disco: “Ho chiamato questo album Accetto Miracoli perché i miracoli non è che accadono, sei tu che li devi accogliere, sono anche nelle piccole cose. Mia nonna mi ha dato tante cose in questo anno di assenza, magari fra un anno o due ritornerò a farli più belli“. Per il cantante la nonna è stata una figura davvero importante nella sua vita: “Una donna che ha vissuto una vita lunga e intensa, pensa che all’inizio di questa settimana era l’anniversario della sua scomparsa e l’ho sognata per la prima volta, l’ho sognata e lei rideva. L’ho scritto a mia madre e lei mi ha detto finalmente è contenta. Non è stata una partenza drammatica. È stata la prima perdita importante della mia vita, una delle donne più importanti della mia vita, tutta la mia vita, è strano, ma è giusto così, poi capirò cosa è successo di buono da questa esperienza“.