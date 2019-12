Il contenzioso dei vip relativamente ai patrimoni familiari si discute tendenzialmente in tre sedi: i tribunali, lo studio di Barbara d’Urso e il settimanale DiPiù (non necessariamente in quest’ordine). Lando Buzzanca è già stato in udienza lo scorso 14 novembre e la pratica è già finita più volte a Pomeriggio Cinque. Adesso, il nuovo episodio della saga dei Merlo, arriva dal tabloid fondato da Sandro Mayer.

“Non merito di finire così”

L’ultimo twist a cui ci eravamo fermati era la richiesta, da parte dei figli di Buzzanca, di affiancare al padre un amministratore che aiuti l’attore ad amministrare i suoi beni.

Buzzanca, infatti, secondo i figli, non sarebbe in grado di provvedere da solo alle esigenze amministrative ed economico. Altro fatto utile al contesto – a margine, ma neanche troppo – è la relazione dell’84enne Buzzanca con Francesca Della Valle, una donna più giovane di 40 anni. Buzzanca, ora, ha parlato a DiPiù: “I miei figli mi vogliono far passare per rimbambito, vogliono vendere la mia casa bellissima e vogliono mettermi qualcuno accanto che gestisca i miei soldi e i miei beni.

Non merito di finire così”. E poi ancora: “Sono invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna. Grazie a Francesca ho ricominciato a vivere dopo la morte di mia moglie Lucia”. Un mese e mezzo fa, Buzzanca si era sottoposto a perizie psichiatriche e mediche per certificare la capacità di gestire autonomamente il patrimonio.

Lando Buzzanca

I figli “contro” la compagna di Buzzanca

Ma DiPiù ha dato voce anche a uno dei figli di Buzzanca, Massimiliano, che dalle colonne del settimanale ha risposto contrariato: “Questa vicenda doveva rimanere privata.

Abbiamo sempre lavato i panni sporchi in famiglia ma si vede che qualcuno che sta vicino a papà ha bisogno di pubblicità”. Il riferimento è probabilmente alla compagna del padre, ma non appena questa viene citata Buzzanca Jr si trincera dietro un “no comment”. I figli – per loro ammissione – vorrebbero “proteggere papà che si trova in una posizione delicata”. Buzzanca, dal canto suo, parla perfino di matrimonio: “È una donna straordinaria che mi aiuta e non chiede nulla in cambio. I miei figli vorrebbero vendermi la casa ma finché campo non mollo.

Sto bene, voglio vivere nel modo che voglio. Con Francesca abbiamo parlato di matrimonio, è di questo che hanno paura i miei figli”. Il patrimonio in ballo consterebbe di una casa a Roma, una villa ad Amelia, due negozi nella capitale ma soprattutto dei diritti d’autore dei film e delle fiction. Detti, non detti, lasciati intendere a cui Buzzanca risponde secco: “Francesca? Lei non mi mangia i soldi”.