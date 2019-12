Non si è fatta attendere la risposta esemplare di Mara Venier dopo le critiche mosse sul suo profilo Instagram da un utente che sembra non aver apprezzato la sua intervista a Tiziano Ferro andata in onda ieri in quel di Domenica In. Un’intervista che ha fatto commuovere ed emozionare ma che per qualcuno – pochi in realtà – è stata di “cattivo gusto”.

Mara Venier attaccata sui social

In un mare di elogi e complimenti, spiccano con più forza quei pochissimi commenti negativi apparsi sulla pagina Instagram della conduttrice di Domenica In.

Pare infatti che sebbene l’intervista di Mara Venier a Tiziano Ferro sia riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di telespettatori, qualcuno tra il pubblico non ha particolarmente gradito. “Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuta un’intervista ad un omosessuale“, critica un utente su Instagram, proprio sotto lo scatto-selfie che la Venier ha pubblicato postumo all’intervista.

La risposta della Venier è esemplare

“In altri periodi dell’anno ok“, ha poi continuato l’utente, facendo intendere di non aver gradito i temi affrontati in quel di Domenica In.

Un’accusa che però Mara Venier ha colto al volo, mettendola immediatamente a tacere col suo graffiante spirito: “Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno – le ha replicato prontamente la conduttrice – Perché l’amore non ha sesso…..!!!!!“. Un commento che a dire il vero ha scatenato “l’ira” di molti che non hanno gradito la puntualizzazione schierandosi apertamente dalla parte della Venier: “Ma l’hai detto davvero? Nel 2020 c’è ancora l’omofobia? Facciamo proprio schifo. Vergognati“, ha tuonato un utente a cui molti si sono accodati.

“La tristezza di questo commento, nel periodo delle feste, proprio non si può sentire“, e ancora “Che tristezza!! Nel 2020 stiamo ancora messi così?? Buon Natale a TUTTI e più AMORE nei nostri cuori“.