Marta Flavi, conduttrice ed opinionista tv, è stata raggiunta da Mio Settimanale per un’intervista. Nel corso della chiacchierata non è mancata qualche domanda riguardante il suo ex marito Maurizio Costanzo, ma la Flavi non si è risparmiata una stilettata.

La conduttrice ha anche detto cosa risponderebbe in caso di una proposta a collaborare con Maria De Filippi.

Marta Flavi e la frecciatina a Costanzo

Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati dal 1989 al 1995. Ancora oggi pensando a lui la Flavi lo definisce “L’uomo con cui è stata più fotografata sui giornali“.

In effetti negli anni ’90 erano una delle coppie più in vista della tv.

Tuttavia la conduttrice non ama rinvangare il passato. Anzi quando il settimanale le domanda dell’ex marito, ammette chiaro e tondo che non preferisce parlarne. Certo c’è stato un tempo in cui sono stati felici insieme, ma ora le cose sono cambiate e ne è passata di acqua sotto i ponti. “Se ci si sposa si è innamorati. Ma non ricordo, non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato“.

Marta Flavi in tv

Proprio nel periodo in cui fu coniuge di Maurizio Costanzo, Marta Flavi era uno dei pilastri delle reti Fininvest. Tutti i giorni entrava nelle case degli italiani con il suo format pomeridiano Agenzia Matrimoniale, che face incontrare single desiderosi di un grande amore.

Ma questo accadeva tanto tempo fa. Oggi la Flavi è volata in Rai, dove conduce la rubrica Lui&Lei all’interno di Uno Mattina In Famiglia, programma del week end. Mio si domanda cosa risponderebbe la Flavi ad una proposta della De Filippi a partecipare come giudice in uno dei suoi talent show.

La sua risposta però è chiara e cristallina: “Non so farlo, non sono capace. Ma ringrazierei sentitamente“. Peccato, sarebbe davvero interessante..