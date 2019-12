A Live – Non è la D’Urso puntata dal sapore frizzantino, dedicata a scontri tra personaggi dello spettacolo che, nel salotto di Barbarella, questa sera, non si risparmiano frecciatine e discussioni. Dopo lo scontro verbale fra Alba Parietti e il giornalista Giampiero Mughini, questa volta a tenere banco è il diverbio fra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo.

Paola Caruso attacca l’ex: “Sei uno sciacallo“

Protagonisti nelle ultime settimane di accuse reciproche, anche piuttosto scioccanti, questa sera a Live – Non è la D’Urso arriva il faccia a faccia definitivo tra Paola Caruso e Moreno Merlo.

La showgirl ha accusato l’ex di essersi avvicinata a lei e al figlio Michelino solo per entrare nel mondo della televisione, lui invece la incolpa di averlo addirittura picchiato. Nell’Ascensore del programma di Canale 5 il fatidico incontro fra i due promette scintille e, a cominciare, è la ex Bonas di Avanti un altro: “Ti si addice meglio lo sciacallo, perché lo sciacallo mangia i resti. Tu sei quello a cui non interessa la televisione ma mi hai fatto passare per una cornuta. Ti ricordi le foto che hai mandato a Novella 2000 per farmi passare per una cornuta?

Tu hai contattato direttori di giornali per mettere l’esclusiva che ti eri lasciato con me. Fai schifo!“.

“Smettila di mettere in mezzo tuo figlio per soldi“

La replica di Moreno Merlo non si fa attendere e aggiunge ulteriore carne al fuoco ad un diverbio già caldo di suo. Il ragazzo attacca la showgirl: “Qual è il tuo lavoro? Vai a lavorare! La devi smettere di mettere in mezzo tuo figlio per i soldi, trovati un lavoro. Devi proteggerlo tuo figlio, non sbandierarlo in giro“.

Per poi rincarare la dose: “Hai fatto dei gesti che ti devi solo vergognare. Devi andare a teatro, sei brava a recitare. Trovati un lavoro vero che non hai mai lavorato nella tua vita. L’unica cosa che sai fare è venire qua e prendere rimborso spese, non hai mai lavorato“.