Quando, il 31 ottobre 2002, l’inferno arrivò in Molise con la forza e la forma di un terremoto disastroso, Pia Antonietta Antignani era all’interno della scuola di San Giuliano di Puglia.

Fu una dei pochi bambini a sopravvivere.

Oggi Pia Antonietta è una donna adulta ed è riuscita a laurearsi: ha scelto di diventare geologa, proprio per via della tremenda tragedia che aveva subito 17 anni fa.

Pia Antonietta (che è sopravvissuta)

Pia Antonietta Antignani era solo una bambina quando una scossa violentissima il 31 ottobre 2002, abbatté del tutto la scuola del suo paese.

Dei 57 bambini che erano nella scuola in quel momento, 27 morirono e non sopravvisse neanche la maestra. Pia Antonietta è stata uno dei superstiti ma non ha mai dimenticato il dolore di quei momenti e lo sgomento provato nello scoprire che intere classi della scuola non esistevano più.

Una volta divenuta adulta ha così voluto dare un senso a tutto il dolore provato, studiando proprio la materia che interessava questa tragedia: geologia. La giovane si è laureata a Padova con una tesi dal titolo Crystallographic orientations and timing relationships of clinopyroxene inclusions in diamond, specializzandosi in geologia e geologia tecnica.

La sua tesi le è valso un 110 e lode.

La tragedia del 2002

Al tempo il crollo dell’edificio scatenò una forte polemica sulla quale intervenne l’allora procuratore Magrone, che dichiarò: “Se è vero che il sisma del 31 ottobre 2002 fu l’evento scatenante della tragedia, è anche vero che, se le norme fossero state rispettate quando si decise di sopraelevare l’istituto scolastico, quella scossa da sola non sarebbe bastata a far crollare l’edificio, e prova ne sia che nel resto del paese ci furono crolli e danni anche gravi a case e palazzine, ma nessun edificio implose come la scuola, fino a polverizzarsi”.

La scuola di San Giuliano tempo dopo fu ricostruita ma la tragedia diede una spinta positiva per portare avanti un piano di analisi e ispezioni negli edifici pubblici italiani, per capire quali strutture avessero bisogno di adeguamenti.

(Immagine in alto: wikimedia commons/ GioFer/dimensioni modificate)