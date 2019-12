Come già avevamo detto parlando di Barbara d’Urso, anche per Maria De Filippi arriva lo stop per le vacanze natalizie. Il suo dating show, Uomini e Donne si prende una pausa dall’interrotta stagione che si protrae ormai già da settembre. Ma cosa andrà in onda al posto del Trono Over e del Trono Classico?

Uomini e Donne: stop per Maria De Filippi

Pause di Natale tanto gradite quando scomode a volte per chi si appassiona ai talk che generalmente vanno in onda ogni giorno. Proprio così infatti, con l’arrivo delle festività, come le scale di Harry Potter, anche ai palinsesti piace cambiare vestendo le reti di volta in volta a tema.

E così, con l’arrivo di Babbo Natale bisogna fare i conti con delle temporanee assenza dal piccolo schermo pronte però a tornare ruggenti a gennaio.

Dopo Barbara d’Urso, anche la De Filippi rimanda tutto a gennaio

Come per Barbara d’Urso, che metterà in stand-by tutti i suoi programmi fino alla seconda settimana di gennaio, anche Maria De Filippi annuncia che si godrà le meritate vacanze invernali. Ovviamente questo significa che anche i suoi programmi dovranno mettersi in panchina per qualche settimana e così, Uomini e Donne, si prepara a salutare i propri fan.

Come spesso accade – e già accaduto – al posto del classico Uomini e Donne, che tornerà nuovamente sul piccolo schermo il prossimo 7 gennaio, Mediaset offrirà un carosello di film a tema natalizio giorno dopo giorno, accompagnandoci verso questo tanto atteso 25 dicembre.

Il ritorno previsto il 7 gennaio

Non resta che stringere i denti sino al 7 gennaio, in attesa di sapere che evoluzioni ci saranno in quel del dating, tra corteggiatori, Gemma Galgani, tradimenti e baci al chiaro d’esterna.

Nel mentre però, c’è ancora una settimana per riuscire a carpire quanto più possibile delle dinamiche amorose defilippiane.