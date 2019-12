Sono stati 10 giorni di agonia quelli di Giuseppe Lauricella, il 73enne pensionato di Agrigento che ha perso la vita dopo giorni di ricovero ospedaliero. A causargli la morte, un fatale errore: aver digerito detersivo mentre si trovava in un bar. Al momento al vaglio degli inquirenti le ipotesi su quanto accaduto in un bar di Agrigento dove l’uomo si era recato insieme alla figlia prima di accusare il malore.

Agrigento, beve detersivo al posto dell’acqua

Come riporta Il Giornale, non ce l’ha fatto il 73enne Giuseppe Lauricella, l’uomo che è stato vittima di un fatale errore sul quale indaga ora la polizia di Agrigento.

Secondo quanto ricostruito al momento, l’uomo circa 10 giorni fa si sarebbe recato in un bar di Agrigento ordinando un caffè e un bicchiere d’acqua. Sarebbero però bastati pochi sorsi per accusare il malore: l’uomo, dopo aver bevuto l’acqua, ha iniziato ad accusare i primi sintomi e le sue condizioni di salute sono peggiorate in pochi minuti fino a risultare gravissime già all’arrivo dell’elisoccorso che lo ha poi trasportato all’ospedale Garibaldi di Catania.

Trasferito d’urgenza, muore dopo 10 giorni di agonia

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l’uomo non avrebbe ingerito acqua.

Dentro al bicchiere infatti ci sarebbe stato un pericoloso e potente detersivo usato, sovente, all’interno delle lavastoviglie. Ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni, i medici hanno cercato in tutti i modi in queste 2 settimane di salvare la vita all’uomo che però, dopo 10 giorni di ricovero, è deceduto. Un errore ma soprattutto una tragedia: sarà onere della polizia di Agrigento ora comprendere cosa sia accaduto e passare al vaglio qualsiasi ipotesi, anche quelle che non vertono sull’errore fatale.