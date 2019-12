Gessica Notaro aveva rivelato ieri ai suoi fan su Instagram di essere in ospedale, pronta per essere operata all’occhio, quello più duramente colpito dall’attacco con l’acido operato da Edson Tavares. Qualche ora fa ha voluto aggiornare tutti sulla situazione.

Gessica Notaro dopo l’operazione

“È andato tutto bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate. Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione“, esordisce così la Notaro su Instagram, con due foto prima dell’intervento a cui è stata sottoposta ieri.

Ammette anche un po’ di dolore: “Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche“. Poi ringrazia i suoi dottori: “Ad oggi dicono che l’occhio strutturalmente sta bene (almeno così sembra per ora) e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene“.

Il video prima dell’intervento

“Sono in pre-sala operatoria“, raccontava ieri in un video, “oggi non è un vero proprio intervento però è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo, che sono state cucite in questi due anni, per vedere cosa succede all’interno dell’occhio”. Tutti i suoi amici e i fan che la seguono le hanno fatto sentire il proprio affetto.

Guarda il video