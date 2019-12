40 anni dopo l’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, Rai 1 dedica al famoso ‘eroe borghese’ una docu-fiction con Alessio Boni. L’attore nei panni del protagonista di una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, al fianco di tanti colleghi di spessore per un viaggio nei luoghi e nei tempi della sua esistenza. Nel cast anche i nomi di Dajana Roncione (nel ruolo di Annalori Ambrosoli), Claudio Castrogiovanni (Silvio Novembre) e Fabrizio Ferracane (Michele Sindona).

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio

È questo il titolo della docu-fiction con cui Rai 1 rende omaggio a Giorgio Ambrosoli, assassinato nell’estate del 1979 da un sicario.

Mandante del delitto Michele Sindona, volto di noto banchiere legato alla pagina più terribile nella vita dell’avvocato ucciso.

L’omaggio al famoso ‘eroe borghese’ arriva a 40 anni dalla sua tragica fine, in onda sulla rete ammiraglia, in prima serata, dal 18 dicembre prossimo.

A interpretare Giorgio Ambrosoli è Alessio Boni, in una produzione targata Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Ambrosoli come paradigma di esemplare coraggio e determinazione, uomo capace di lasciarsi alle spalle la paura per anteporre alla sua sicurezza lo spirito della legalità e del rispetto.

La moglie, Annalori Ambrosoli, è interpretata da Dajana Roncione, mentre Claudio Castrogiovanni è nel ruolo di Silvio Novembre. A Fabrizio Ferracane il personaggio di Michele Sindona, mandante dell’omicidio.

Le testimonianze autentiche

La docu-fiction è stata realizzata con la preziosa collaborazione di Umberto Ambrosoli, figlio dell’eroe scomparso, e narra le vicende che si addensano intorno alla morte di Giorgio Ambrosoli.

Il racconto parte dal 1974 e arriva fino al delitto, 5 anni più tardi, e ripercorre le tappe salienti dell’Ambrosoli marito e padre, ma anche commissario liquidatore della Banca Privata Italiana e uomo fedele alla legge.

Quella di Claudio Castrogiovanni è la voce fuori campo che riprende il punto di vista di Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza – recentemente scomparso – che per l’intero incarico di Ambrosoli fu al suo fianco come braccio destro e amico.

Figura chiave è Annalori, vedova Ambrosoli che, con un’intervista esclusiva, ha offerto una irrinunciabile testimonianza a tinte nitide di quella che è la caratura del compianto marito.

Proprio a lei, in una lettera-testamento, Giorgio Ambrosoli rivolse le sue premure: “Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere costi quello che costi“.

Tra le testimonianze che hanno permesso di dipingere un ritratto completo degli ultimi anni di vita di Ambrosoli, figurano anche quelle di cari amici come Giorgio Balzaretti e Franco Mugnai.

Non mancano anche il professor Vittorio Coda e l’avvocato Sinibaldo Tino, che lo affiancarono nel ruolo di liquidatore, così come i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nomi autorevoli dietro i processi a carico di Michele Sindona.

Tra le chiavi di lettura anche quella dello scrittore Corrado Stajano, che proprio a Giorgio Ambrosoli ha dedicato il suo libro Un eroe borghese. E ancora il giornalista Antonio Calabrò, Anna Maria Tarantola, (all’epoca in Banca d’Italia), e il procuratore John Kenney, titolare delle inchieste sul fallimento della Franklin Bank di Sindona e collaboratore dell’avvocato ucciso.

Alessio Boni ha commentato le difficoltà e la grandezza con cui si è misurato sul set di questa straordinaria ricostruzione televisiva. Ansa ne ha riportato un passaggio: “All’inizio non me la sentivo di interpretare Giorgio Ambrosoli, non sono neanche un’unghia di quest’uomo… Ma quando sono entrato nella sua vita… non sono più riuscito ad uscirne. Era un uomo che faceva il suo lavoro che, per la sua etica ha continuato ad andare avanti consapevole dei rischi che correva. È un esempio spaventoso per noi adulti e per le nuove generazioni“.