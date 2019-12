Il commovente video arriva dagli Stati Uniti, dove una madre ha ripreso il figlio all’uscita da scuola. Ad aspettarlo in macchina, c’era il cane che la famiglia pensava ormai perso perché sparito da oltre 2 settimane.

La storia di Piper e Carter

La famiglia di April Elizabeth Licata vive nei pressi di Batavia, città vicino a Buffalo e al confine con il Canada. 2 settimane e mezzo fa, il cane Piper (un carlino) era andato smarrito. Come scritto dalla madre nel post diventato virale, l’amata cagnolina era uscita per i bisogni e non era più tornata.



Una tragedia per i figli di Alice, Carter e Natalie, molto affezionati al cane. Piper è stata regalata a Carter per il suo 12esimo compleanno e dopo la scomparsa il giovane era molto addolorato.

Il video in cui i due si riuniscono

Dopo 2 settimane e mezzo in cui si erano perse le speranze, qualcuno ha chiamato April per dirle che Piper era stato portato in un rifiugio per animali. I figli sono via per qualche giorno, quindi la decisione di fargli una sorpresa.

La madre è andata a prenderlo a scuola e la reazione del giovane alla vista di Piper è commovente: rimane immobile, shockato, quindi le lacrime di gioia che stanno facendo il giro del mondo.

“Un miracolo di Natale” ha scritto la madre su Facebook. Un caso simile era successo ad un altro bambino, che aveva ritrovato i cani grazie ai volantini disegnati da lui e diventati virali.

Guarda il video: