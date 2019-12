Dramma a Bologna, nel centro storico: in via Santo Stefano 38, in un antico palazzo signorile, è scoppiato un terribile incendio.

Per ora si conta una vittima

Pare che per ora ci sia un morto, ma i soccorsi sono ancora in atto: sul posto ci sono i vigili del fuoco con ben 8 mezzi, la polizia municipale ed i Carabinieri.

Sono bloccate e chiuse al traffico anche via Dante e via Rialto, così come è impossibile accedere ai portici.