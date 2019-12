Dopo il flirt con Enrico Nigiotti, Emma Marrone è protagonista di un nuovo romantico gossip. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, che ha catturato le immagini dell’ex alunna di Amici in compagnia di Guido Milani, il giovane modello.

Tra loro ben 13 anni di differenza, ma che comunque non impediscono ai rumors di prendere forma. Emma però gioca d’anticipo, e notati i paparazzi chiarisce subito la situazione.

Week end in montagna con Guido

A vederli passeggiare tra le montagne innevate di Cortina è facile pensare che Emma e Guido sembrano i protagonisti di un romantico quadretto.

La cantante e il modello fanno parte della stessa agenzia e sono solo amici che si godono il fine settimana dell’Immacolata in vacanza.

Gli scatti, in uscita con questo numero del settimanale Chi, li ritraggono sorridenti e in perfetta sintonia. Emma è radiosa come non mai, dopo l’ultimo difficile periodo trascorso in ospedale a causa di problemi di salute.

Emma si dichiara single

La Marrone, con quello stesso sorriso sulle labbra, tronca sul nascere ogni sorta di pettegolezzo. “Ora direte che sono una milf… bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio” ha dichiarato la cantante sottolineando la differenza d’età, lei 35 anni e lui 22.

E infine avrebbe dichiarato: “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi“.

Quest’ultima frase cancella ogni possibilità di vederla al fianco di un qualsivoglia fidanzato per Natale. E così, inesorabilmente, crolla anche la teoria secondo la quale ci sarebbe del tenero tra gli ex compagni di Amici Emma Marrone ed Enrico Nigiotti. I due hanno attirato l’attenzione della rete nell’ultimo anno con uno scambio piccante di complimenti su Instagram, che ha fatto sognare i fan.

La mossa più recente è proprio di Emma e risale appena a qualche giorno fa. Tuttavia, dichiarandosi single, la Marrone non lascia alcuna sorta di dubbio.