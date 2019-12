Il Movimento 5 Stelle darà l’ok all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Il leader della Lega risulta da oggi indagato con l’accusa di sequestro di persona, in merito al caso della nave Gregoretti.

La notizia è arrivata in serata proprio per voce di Luigi Di Maio, nel pomeriggio il commento al veleno dello stesso Salvini che si chiedeva che posizione avessero preso questa volta gli ex alleati.

I 5 Stelle voteranno per il processo

L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso Luigi Di Maio durante la registrazione dell’ultima puntata di Porta a Porta.

Il ministro degli esteri ha così motivato la decisione: “Qui non si tratta di fare o no un favore a qualcuno”, per poi aggiungere: “Noi a gennaio o febbraio saremo chiamati a riconoscere l’interesse pubblico prevalente a bloccare una nave: ma stiamo parlando di una nave bloccata a luglio quando gli altri paesi europei che venivano chiamati si offrivano per la redistribuzione dei migranti”.

Non è il caso Diciotti

In riferimento al caso Diciotti, Di Maio risponde indirettamente alla provocazione di Salvini, che proprio oggi pomeriggio diceva: “Sono curioso di vedere che posizione terrà il Movimento Cinque Stelle che sulla vicenda analoga della nave Diciotti votò contro la richiesta del Tribunale dei Ministri”.

Il ministro degli esteri ha spiegato che la differenza sta proprio nel dialogo con l’Europa.

“Quando un anno fa bloccammo la Diciotti, era perché l’Europa non ci ascoltava. Facemmo la voce grossa e poi riuscimmo ad ottenere la redistribuzione in altri Paesi Europei“. Sempre secondo Di Maio, ai tempi del caso Gregoretti, l’azione non è stata decisa a livello di governo bensì nella persona di Matteo Salvini: “In questo caso l’interesse pubblico prevalente non c’era, fu azione personale, tanto che dopo li fecero sbarcare.

Noi voteremo contro l’interesse pubblico prevalente”.