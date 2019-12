Una bellissima avventura sicuramente ma col senno di poi, a che prezzo? A tornare sulla sua doppia partecipazione ad un reality di fama quale è L’Isola dei Famosi, pronta a tornare dal prossimo 2020, è il tanto discusso naufrago Massimo Ceccherini, espulso una prima volta nel 2006 e ritiratosi dalle Honduras nel 2017.

Massimo Ceccherini, la verità su L’Isola dei Famosi

Una bellissima esperienza, di quelle che una volta nella vita generalmente chiunque vorrebbe fare ma soprattutto, un gioco. E c’è chi, nel mondo dello spettacolo, ha deciso di replicare la sua esperienza partecipando a L’Isola dei Famosi per ben 2 volte.

Due esperienze però che si contraddistinsero rispetto a quelle degli altri naufraghi, un po’ più sfortunate. La prima volta che Ceccherini volò alle Honduras era il lontano 2006 e come molti ricorderanno, il suo naufragio si interruppe stroncato dall’espulsione dal programma per una bestemmia.

Il retroscena sullo “scotto”

Venne poi il 2017 e Ceccherini volle provarci ancora, volando un’altra volta oltreoceano in cerca di un’esperienza più fortunata rispetto a quella precedente. Anche in quell’occasione però, qualcosa non funzionò a dovere e Massimo Ceccherini, il noto comico toscano, a causa di forti tensioni con gli altri naufraghi, decise volontariamente di abbandonare la nave facendo rientro in Italia.

Una tensione scatenata soprattutto dalla lite che Ceccherini ebbe con quello che sarebbe stato poi l’effettivo vincitore del reality, Raz Degan.

Il prezzo de L’Isola dei Famosi

A distanza di anni, intervistato da Il Fatto Quotidiano, Ceccherini ha deciso di ritornare sul passato svelando anche qualche dettaglio in più in merito, come ad esempio il “prezzo” che dovette pagare. “L’Isola dei Famosi?

Mi è già costata 500mila euro – ha rivelato Ceccherini – Di cui 100mila solo la multa, a cui vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200mila di sponsorizzazioni e presente tv“.