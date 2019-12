Ieri, martedì 17 dicembre, Jorge Bergoglio, noto al mondo della cristianità come Papa Francesco I, ha compiuto 83 anni. Bergoglio, pontefice rivoluzionario che in questi giorni ha firmato una svolta epocale nella storia del Vaticano abolendo il segreto pontificio, mette d’accordo proprio tutti.

Tra i tanti che hanno voluto rivolgergli auguri sinceri, infatti, anche un dichiarato non credente come Alessandro Gassmann.

Gli auguri di Alessandro Gassmann al Papa

Chi segue Alessandro Gassmann sui social sa bene che l’attore e regista li usa come mezzo costante per raccontarsi e comunicare con follower e fan. Spesso attraverso Instagram e Twitter l’artista esprime anche i suoi pensieri sulla politica e la società.

Spesso e volentieri dando luogo ad aspre e controverse polemiche.

In altri casi, come questo, utilizza i social network come manifestazione di stima ed affetto. Così è stato per Papa Francesco: nel giorno del suo compleanno Vittorio Gassman ha voluto fare al pontefice i suoi auguri sinceri, nonostante l’attore si dichiari apertamente non credente.

Il post

Il post che è apparso sull’account di Gassmann ieri ritrae Papa Francesco tra tra la folla, che con un braccio proteso verso l’alto e il suo sorriso saluta i fedeli.

Ad accompagnare lo scatto poche parole dell’attore intese ad esprimere tutta la sua ammirazione per la persona di Bergoglio, una persona che per Gassmann va al di là del ruolo che riveste ogni giorno.