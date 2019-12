Donna, madre, imprenditrice e moglie: ma siamo sicuri di conoscere tutti i volti di Wanda Nara? A quanto pare no, ed è la stessa argentina a metterci in guardia.

La Nara sta infatti per cominciare una nuova avventura, quella del Grande Fratello Vip, dove con Pupo ricoprirà il ruolo di opinionista, affiancando il conduttore Alfonso Signorini. Nell’intervista rilasciata a Chi la manager di Mauro Icardi, al quale è anche legata in matrimonio, annuncia che sul piccolo schermo potremmo imparare a conoscere una nuova versione di Wanda Nara. Nel frattempo, al settimanale diretto da Signorini, racconta tutto quello che non mostra né in tv né sui social.

Il GF Vip, una nuova avventura

Manca poco al debutto di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il prossimo 7 gennaio. L’entusiasmo è palpabile a sentirla parlare. Wanda Nara non nasconde di essere una grande esperta di Grande Fratello, seguendo il reality in ben 3 paesi diversi. “Io sono una fan della prima ora del Gf, guardo la versione spagnola, quella argentina e l’italiana” ha svelato ai lettori di Chi.

A quanto pare si tratta di un reality per cui ha sviluppato un vivo interesse.

“E tutti lo seguono: è interessante vedere come gente diversa per cultura, provenienza ed esperienza riesca a convivere sotto lo stesso tetto. Lo considero l’occasione“.

Una Wanda Nara diversa

Seppure non sarà tra i concorrenti, costantemente alla mercé delle telecamere, Wanda è pronta ad offrire l’immagine più genuina di sé, poiché quella sui social o quella in affari è pur sempre una veste che adotta all’occasione.

“Sono immagini… A me piace creare un’immagine, anche da sogno, mi piace farlo per gioco e per lavoro” spiega.

“Poi, lontano dal social, ho ancora un altro ruolo, quello di procuratrice, dove sono più austera“. Forse l’immagine che più ama di sé è quella di madre: “E poi, soprattutto, io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi bambini. Non mi vedrete mai truccata tipo celeb fuori dagli impegni di lavoro. E non mi vedrete mai con l’autista“.

Wanda Nara, una madre

Mamma di 5 figli, 3 nati dall’unione con Maxi, Lopez Constantino, Benedicto e Valentino, e 2 dal matrimonio con Icardi, Francesca e Isabella, Wanda Nara ha sempre sentito forte questo desiderio di maternità.

“Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io” ha dichiarato. “A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve: sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata”

Il primo figlio è arrivato a 21 anni, ma la giovane età è servita ad accumulare esperienza. Tanto che oggi Wanda riesce a gestire tutto da sola. “Non ero così ferrata sul tema, però ho sempre avuto questo forte desiderio di maternità e con il tempo ho imparato anche a gestire le situazioni. E a godermi i miei bambini… Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe. Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po’ una matta“. Per fortuna al suo fianco Maura Icardi, papà super collaborativo a quanto pare. “Mauro è come me: quando c’è vuole sempre stare in famiglia. Poi, sì, alla fine, alle otto di sera sono tutti a letto. E io e lui abbiamo un po’ di tempo per parlare e per stare fra di noi. Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico“.