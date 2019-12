4 milioni e 200mila follower. Sono questi (e molti di più a dire il vero) i possibili spettatori del cortometraggio di Emma, che se fosse davvero tale potrebbe chiamarsi Una sorpresa per Natale. Una share maggiore persino di Una poltrona per due, classicone delle feste. Una serie di Instagram stories in sequenza per raccontare, con un arco narrativo perfettamente costruito, il ritorno a casa di Emma attraverso l’Italia, fino alla Puglia, per fare una sorpresa alla sua famiglia.

Dinamica di una sorpresa

“Questa è la storia di una ragazza che sta tornando dalla sua famiglia per le feste di Natale” comincia così la lunga serie di storie di Emma.

Poi subito il twist: “Ma la sua famiglia è convinta che tornerà il 20 di dicembre, non il 17 notte”. Emma ritorna da mamma e papà e li sorprende con 3 giorni di anticipo nel cuore della notte. 72 ore preziosissime per una famiglia che è “costretta” a condividere la figlia tutto l’anno con milioni di fan e centinaia di impegni sparsi per l’Italia. Emma aspetta l’imbarco, arriva in Puglia, incontra il fratello Checco in aeroporto fino a quando non fa irruzione nella camera da letto dei suoi cantando.

Tutto documentato sulle storie, e quest’ultima è certamente la migliore. Potete vederla scorrendo i video qui in basso

Una cantata nella notte

La camera da letto al buio, il papà che si sveglia in mutande, la mamma attonita sul letto: sembra uno degli scherzi de Le Iene e invece è la sorpresa di Emma che si annuncia in casa cantando una delle strofe del suo ultimo singolo, Stupida Allegria, parole perfettamente calzanti: “Tornerò, tornerò tutte le volte che andrò via…”.

Così, dopo il weekend in montagna con l’amico e modello Giulio, la vita pugliese in casa è già cominciata con Emma che si spupazza Gaetano, il suo cane, o che “tortura” nella notte il fratello Checco. “Quando mi ci metto le sorprese le faccio proprio bene”.