Non sappiamo ancora se la casa del Gf Vip avrà un caminetto ma, al momento, intorno alla casa più spiata di Cinecittà, c’è una fumata bianca dietro l’altra. Arrivano, a meno di un mese dalla data di partenza, le conferme sui nomi degli inquilini di quello che – Signorini aveva promesso – sarà il cast più famoso di sempre del Grande Fratello Vip.

Elia, Volpe e Cucuzza in casa

Gli ultimi 3 vip reclutati per varcare la porta rossa dopo la Befana sono, potenzialmente, tre bombe. La prima è Adriana Volpe, fresca di polemica con la Rai per la cancellazione del suo Mezzogiorno in Famiglia.

La Volpe, che nell’ultimo anno è passata dalle liti con Magalli alle frecciatine con la dirigenza del secondo canale, sembra essere – a naso – una senza troppi peli sulla lingua. Non ha bisogno di presentazioni il secondo nome: Antonella Elia, una che ha partecipato a diversi reality regalandoci – ogni volta – una gioia diversa. Indimenticabile la sua lite con la Yespica all’Isola dei Famosi, indimenticato il suo viaggio a Pechino Express. Il terzo nome è quello di Michele Cucuzza: un giornalista che negli ultimi anni ha bazzicato le tv locali e che ha voglia di rimettersi in gioco con tutto il suo charm che l’ha reso uno degli anchorman più desiderati dalle casalinghe italiane.

Doppio appuntamento

Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza si uniscono ai già confermati Rita Rusic, Pago e Paolo Ciavarro. Anche Barbara Alberti ha confermato tra le righe la sua presenza. Un cocktail esplosivo il cui ombrellino sono gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Il Gf Vip si appresta a debuttare il prossimo 8 gennaio (“scappando” dal film su Alberto Sordi in onda la sera prima) per poi andare in onda con un doppio appuntamento (il lunedì e il venerdì).

Se non ne avremo la nausea a fine stagione, probabilmente lo adoreremo.