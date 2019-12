Continuano le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4, in onda a partire da gennaio. Infatti, sembra proprio che si stia per delineare il gruppo di partecipanti che entrerà nella Casa. Il secondo concorrente ufficiale sarà Pago.

Pago varcherà la porta rossa

Il Grande Fratello Vip 4, dopo essere stato rimandato di alcuni mesi, è a nastri di partenza e trapelano sempre più indiscrezioni sui partecipanti. Come annunciato da lui stesso durante la puntata di Verissimo che andrà onda il 14 dicembre, Pago è il secondo concorrente ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini.

Pago ha tutte le carte in regola per poter catalizzare l’attenzione del pubblico da casa, vista anche la sua recente esperienza a Temptation Island Vip della scorsa estate, dove è stato protagonista di una storia travagliata con Serena Enardu con il quale ha interrotto il legame proprio dopo l’esperienza all resort Is Morus Relais. Nella vita del cantante, anche un altro amore: quello per Miriana Trevisan

con la quale è stato sposato dal 2006 al 2013 e dalla quale ha avuto Nicola, il suo unico figlio.

GF Vip 4, tutte le altre news

Nel frattempo, si rincorrono di ora in ora le altre indiscrezioni circa i partecipanti al Grande Fratello Vip 4.

Dopo che la pagina Instagram del programma ha ufficializzato il nome di Rita Rusic, ci si chiede quali siano gli altri nomi per questa edizione che si preannuncia scoppiettante. Proprio sul social, vengono disseminati degli indizi che stanno solleticando la curiosità degli utenti. Nel frattempo, Dagospia ha rivelato che le puntate settimanali del reality potrebbero essere due. Quindi un doppio appuntamento su cui si giocano gli ascolti dello show, dopo una terza edizione non propriamente esaltante.