Ancora una volta Grande Fratello Vip, ancora una volta parliamo di cast, e ancora una volta parliamo di vip. Da che abbiamo iniziato a tessere una lunga tela di indiscrezioni, arrivano oggi sempre più conferme sul reality di Alfonso Signorini che avrà inizio il venturo gennaio.

Grande Fratello Vip: nuovi concorrenti per il reality

Nuovi dettagli sul cast della ventura edizione “deluxe” del Grande Fratello arrivano dal settimanale Oggi che sembra avere una panoramica molto più ampia sul destino del reality e soprattutto sull’elenco di vip che vi prenderà parte. Secondo quanto diffuso, pare infatti che qualche nome “certo”, ci sia.

A dire il vero però, uno era già venuto a galla la settimana scorsa quando Alfonso Signorini su Chi, aveva voluto ufficializzarlo: tra le prime ad entrare in punta di piedi nella casa più spiata d’Italia pare ci sarà proprio infatti l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, niente meno che Rita Rusic che per accettare ha dovuto fare i conti con un “mai nessun reality” che aveva distrattamente pronunciato qualche anno prima.

La lista di vip: da Adriana Volpe ad Antonio Zequila

Ma parliamo di novità e parliamo di chi, insieme alla Rusic, entrerà nella casa: tra questi ci saranno, quasi sicuramente ad oggi, la conduttrice Adriana Volpe, reduce da un amaro trascorso in Rai.

Con lei anche la scrittrice e giornalista, nonché personaggio televisivo, Barbara Alberti. Come già preannunciato, sempre al Grande Fratello Vip farà il suo ingresso Michele Cucuzza e il figlio di un’ex gieffina – Eleonora Giorgi – Paolo Ciavarro. Alla lista si aggiunge poi un’altra grande amante dei reality, Antonella Elia e una personalità che da un po’ latita dal piccolo schermo, Antonio Zequila. Ultimo, ma non per importanza, scritturato anche Aristide Malnati. Su Loredana Lecciso? Ancora nulla di certo ma tante, tante voci.

*immagine in evidenza: fonte/Instagram