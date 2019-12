Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è ormai cominciato. Meno di un mese e si aprono le danze, ma il cast, ahinoi, è ancora un enigma. Tra i nomi più gettonati da mesi ritorna quello di Loredana Lecciso. E negli ultimi giorni i rumors riguardo la sua partecipazione si sono fatti sempre più insistenti.

Ora però è lei a parlare, a quanto riportato su Il Tempo. L’avvenente salentina avrebbe smentito la notizia, senza scendere troppo nel dettaglio. Intanto, però, si fa avanti un altro nome, quello di Rita Rusic, che al momento pare essere la prima concorrente ufficiale.

Il “No” di Loredana Lecciso

Il gossip sulla partecipazione della Lecciso si è scatenato qualche tempo fa, quando Alfonso Signorini, in passato opinionista, oggi conduttore del reality, le avrebbe avanzato la proposta di diventare inquilina della Casa più spiata d’Italia. Già in precedenza, però, la Lecciso avrebbe mostrato i suoi dubbi a riguardo. “Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna“.

Se prima vigeva l’incertezza, ora Loredana è sicura: non parteciperà al Grande Fratello Vip. O almeno non quest’anno. “Magari in un’altra edizione” avrebbe dichiarato lasciando un fitto alone di mistero circa le motivazioni.

Intano i preparativi procedono

La macchina del reality tuttavia non si arresta. Anzi procede a ritmo serrato dato l’imminente debutto. Il programma quest’anno prenderà il largo il prossimo 7 gennaio. Conduttore assoluto Alfonso Signorini che dichiara che per quest’edizione il pubblico non dovrà porsi, per nessuno dei concorrenti, la domanda: “Chi è?”. Al suo fianco Wanda Nara e Pupo, eletti opinionisti.

Per quanto riguarda il cast dei concorrenti è ancora in via di definizione, ma pare sia stato già confermato il nome della produttrice cinematografica Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La Rusic, direttamente da Miami per vivere la sua avventura al GF Vip, avrebbe anche commentato la notizia intervistata da Chi.

“Sono single, sono libera e quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non ho distrazioni“.