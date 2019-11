Loredana Lecciso, qualche giorno fa grande protagonista di Live-Non è la d’Urso, ha dichiarato in una recente intervista di aver appoggiato la scelta del figlio Albano junior di trasferirsi al’estero per 2 anni e studiare in un collegio svizzero prima di iscriversi all’Università. Inoltre, la Lecciso ha commentato un’eventuale sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e ora sembrerebbe pronta a farci “un pensierino“.

Albano Jr. si trasferisce in Svizzera

Loredana Lecciso ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha parlato di Albano junior detto Bido, il figlio avuto con Albano Carrisi. A quanto pare Bido, 17 anni, andrà 2 anni in Svizzera per studiare in un collegio.

Questa esperienza all’estero sarà formativa e farà da preludio per la successiva iscrizione all’Università, probabilmente alla facoltà di Economia. Il figlio di Al Bano vorrebbe un giorno lavorare nell’azienda vinicola di famiglia.

La Lecciso ha appoggiato questa scelta del figlio e dice: “Ne abbiamo discusso insieme e, come al solito, io e Albano ci siamo trovati sulla stessa onda. Entrambi lo abbiamo appoggiato e abbiamo deciso di supportarlo in questa esperienza, perché siamo sicuri che possa essere per lui formativa ed educativa”.

Quindi, Loredana e Al Bano, seppur separati da alcuni mesi, sembrerebbero trovarsi sempre molto vicini e in sintonia riguardo le decisioni da prendere per il bene dei loro figli Albano e Jasmine.

Loredana Lecciso possibile concorrente del GF Vip 4

La lontananza del figlio Albano junior potrebbe fare da pretesto, per Loredana Lecciso, per riflettere sulla sua titubanza a partecipare al Grande Fratello Vip. Qualche mese fa ha dichiarato di non essere pronta ad essere spiata dalle telecamere 24 ore su 24, ma lo spostamento del programma nei primi mesi del 2020 le ha dato del tempo in più per pensare a questa scelta. La Lecciso commenta: “Non nego di averci fatto un pensierino.

La nuova edizione è slittata ormai al 2020 per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”. La Lecciso, che ha già preso parte tra gli altri all’Isola dei Famosi, potrebbe essere l’asso nella manica per la quarta edizione del reality di Canale 5.