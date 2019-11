Cambia come il tempo la data d’inizio della ventura edizione del Grande Fratello Vip che sembra dover penare per trovare un posto fisso nel palinsesto di Mediaset. Si sa, ai debutti piace cambiare come le scale di Hogwarts; ancor più se un’attesa così ricca di suspance avvolge uno dei programmi più amanti dal pubblico come il celebre reality. Dal posticipo rispetto ai piani di novembre all’anticipo rispetto alla data di febbraio: svelata la data d’inizio.

Grande Fratello Vip: la data d’inizio

Chissà se sarà davvero, davvero definitivo l’ultimo cinguettio che riguarda il Grande Fratello Vip: visti i precedenti, si potrebbe tranquillamente presumere di no.

Eppure questa volta a discorrere sulle date d’inizio del reality più amato dagli italiani, sembra essere proprio Publitalia. Stando alle ultime indiscrezioni, non bisognerà attendere fino a febbraio ma basterà resistere fino a gennaio, come già vociferavano alcune voci di corridoio qualche mese fa. Secondo quanto diffuso in queste ore, il reality avrà al 99% inizio il venturo 7 gennaio 2020.

Il toto-concorrenti: tra loro c’è anche Gemma Galgani

Ci sono già tantissimi elementi che circolano sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la prima in assoluta in relazione al conduttore, Alfonso Signorini. Un nome che è circolato ancora prima che venisse ufficializzato il programma.

Quanto ai concorrenti il mistero è ai massimi livelli. Tantissimi i nomi di papabili vip che potrebbero varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, tanti quanti sono quelli che non nascondono la brama di essere scelti.

Tra gli ultimi ad aver espresso ad alta voce il desiderio, Lorenzo Riccardi, l’ex di Uomini&Donne. Sempre dalle casse di Uomini&Donne potrebbe arrivare anche un nome importante, strappato al trono over: Gemma Galgani. C’è ancora molto da definire a riguardo ma è indubbio che nel corso dei prossimi mesi verranno a galla altri dettagli succulenti.

Insomma, il conduttore c’è, la data d’inizio anche: rimane aperto solamente il febbricitante toto-concorrenti.