Nella scorsa puntata di Live – Non È La D’Urso, Loredana Lecciso è stata l’ospite che ha affrontato gli opinionisti delle 5 sfere. L’ex compagna di Al Bano ha fronteggiato Alba Parietti, Alessandra Mussolini, Riccardo Signoretti, Simona Izzo e Giovanni Ciacci.

Con Barbara D’Urso a presiedere l’1 contro 5 si è messo su banco il gossip dell’eterno triangolo che vede la Lecciso protagonista, insieme ad Al Bano e Romina Power. In questa circostanza la Lecciso ha ammesso la rottura con l’ex moglie del Leone di Cellino San Marco. Allo stesso tempo però ha garantito la sua “massima apertura”, con un gesto che il pubblico forse non si sarebbe aspettato: un invito a Romina.

Signoretti non dà tregua

È Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo ad incalzare, cercando di strappare alla Lecciso qualche confessione. Fu proprio su Nuovo che la showgirl rilasciò la famosa dichiarazione indirizzata ai fan di Al Bano e Romina: “Scordatevi di rivederli insieme”.

Quando il giornalista però le chiede cosa sia successo tra lei e la Power, dal momento che si dicevano così amiche e complici un tempo, la Lecciso non si tira indietro. Ammette che l’ex signora Carrisi abbia smesso di parlarle, ma dichiara anche: “Io non ho nulla contro Romina.

E’ la mamma dei fratelli dei miei figli, io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli, ci sarà sempre grande rispetto per lei“.

L’invito di Loredana

Mentre i 5 commentano la situazione, Loredana si ritaglia un momento per spendere alcune parole sull’ex. “Al Bano è sempre stato un uomo di pace, un grande uomo di equilibri. Ognuno di noi conosce molto bene il valore della famiglia e in nome di quello c’è sempre stato rispetto“.

Ribadito poi il suo rammarico per l’attuale rottura con Romina, la Lecciso aggiunge: “Mi dispiace molto. Da parte mia c’è grande apertura“.

Alla luce di queste parole, la Mussolini la esorta ad un gesto pubblico a favore della Power. Ed è stato allora che Loredana ha dichiarato: “Allora davanti alle vostre sfere, invito Romina in questa trasmissione ufficialmente. E noi andremo nell’ascensore e ci stringeremo la mano“. L’invito crea subito un notevole clamore e grande curiosità in studio. Avremo mai quest’incontro? È un invito sincero o una sfida quella di Loredana? Noi in tanto speriamo che gli sviluppi arrivino a breve.