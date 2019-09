Barbara d’Urso stupisce sempre i suoi telespettatori. Quest’anno ha preparato un nuovo torneo che andrà in onda a Domenica Live. Proprio la scorsa settimana è andata in onda la prima puntata del formato della domenica pomeriggio e già per la prossima domenica ci sarà un cambiamento. Partirà Domenica Alive.

Cos’è Domenica Alive

Domenica Alive è il nuovo torneo di Domenica Live e prenderà il via la prossima domenica. A mettersi in gioco dei vip che dovranno reinterpretazione i brani più celebri di alcuni film della tv, streaming o del grande cinema. Tra i partecipanti pare che ci saranno Flavia Vento e Loredana Lecciso.

Su questo ultimo nome ormai c’è certezza. Proprio ieri Barbara ha annunciato in diretta che la Lecciso dovrà interpretare Pretty Woman, un film che ha fatto epoca e che ha reso indimenticabili Richard Gere e Julia Roberts.

Gli ascolti di domenica

Ieri sera si sono scontrati Non è l’Arena di Giletti e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso. Da un lato Matteo Renzi, ospite di La7, dall’altro Matteo Salvini per “uno contro tutti” tipico di Canale Cinque. Non solo politica comunque, in tv è tornato anche il Prati-gate. Mentre su Canale 5 Barbara d’Urso mandava in onda il caso “Sebastian Caltagirone”, su La7 Giletti ha invitato Pamela Prati.

A vincere la gara degli ascolti però è Imma Tataranni, che subentrata a Il Commissario Montalbano, che si è aggiudicata il 23,27% di share e 5.12 milioni di telespettatori. Al secondo posto con il 14,89% di share c’è la d’Urso, mentre al 6,19% di share si ferma Massimo Giletti, finito al terzo posto.