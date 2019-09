La “guerra agli ascolti” può dirsi appena iniziata e la leggenda narra che non sempre un ottimo esordio può valere lo scudetto a fine anno ma c’è da dire che nemmeno Matteo Salvini è riuscito a far conquistare la vetta dello share a Barbara d’Urso. La vera trionfatrice della domenica sera è Imma Tataranni, l’erede di Montalbano che in onda su Rai1 non si è lasciata impallidire dalla concorrenza destreggiandosi con successo tra i colossi d’Urso e Giletti.

Ascolti tv: tra i 2 litiganti, Imma gode

La Rai vince quasi a “sorpresa” ma la vera sfida può dirsi abbia traslocato al secondo e terzo posto.

Una puntata a specchio quella di domenica sera tra Non è l’Arena di Giletti e Live – Non è la d’Urso di Barbarella. Da un lato Matteo Renzi come primo ospite di La7, dall’altro Matteo Salvini per “uno contro tutti” su Canale Cinque. Una guerra giocata ospite dopo ospite: dopo una breve tregua è arrivata infatti anche la “sfida” a distanza ma a tema sul Prati-gate. Mentre su Canale 5 Barbara d’Urso ha portato in studio la vicenda relativa al piccolo “Sebastian Caltagirone”, su La7 Giletti ha voluto invece avere direttamente Pamela Prati, nuova nello studio di Non è l’Arena.

D’Urso-Salvini batte Giletti-Renzi

Come si dice però, tra i due litiganti il terzo gode e a vincere la gara agli ascolti (non) è la d’Urso e (non) è l’Arena. Debutto coi fiocchi per Imma Tataranni, la proposta al femminile subentrata a Il Commissario Montalbano che si è aggiudicata un ottimo e spiazzante 23,27% di share e 5.12 milioni di telespettatori. Distante la seconda classificata, Barbara d’Urso: per il suo Live si documenta una crescita rispetto alla prima puntata ma che non è sufficiente per vincere. 14,89% di share per Barbarella e 2,39 milioni di telespettatori contro il 6,19% di share di Massimo Giletti, finito dunque al terzo posto.