La lotta non è ancora finita, Adriana Volpe torna a parlare della cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, e soprattutto della sua esclusione. Si sa che da mesi la conduttrice continua la sua battaglia tramite social e questa volta usa i dati di Rai2 per tirare acqua al suo mulino.

Adriana Volpe e gli ascolti di Rai2

Gli ascolti di Rai2 raccontano di una rete in discesa, almeno in alcune fasce, che paga forse alcune scelte. “Come ho scritto più volte non è colpa di Simona Ventura, grandissima professionista“, sottolinea infatti la Volpe, decisa a non puntare il dito contro una collega.

Secondo lei, bisogna invece incolpare “scelte editoriali della Rete a dir poco discutibili“. Poi continua: “A tutte le persone che oggi mi hanno chiamato per un commento rispondo così: un proverbio recita “ Quando la nave affonda, i topi ballano”… le volpi, invece, fatte forzatamente sbarcare, si preparano a salpare verso nuove destinazioni“, attacca ancora. Bisogna quindi pensare che la Volpe abbia deciso per un cambio di rete? Solo il tempo c’è lo dirà.

Non manca poi il like di Marcello Cirillo al post. Un altro segnale per il futuro?

Il post di Adriana Volpe con il supporto di Marcello Cirillo

Antonella Clerici: l’altra scontenta

Anche Antonella Clerici, così amata dal pubblico della Rai, si è sentita tradita negli ultimi tempi.

Per lei solo lo Zecchino d’Oro, che andrà in onda il 4, 5 e 6 dicembre alle 16.50 su Rai1. Certo lei sembra essersi lasciata alle spalle La Prova del Cuoco, ma i suoi fan un po’ meno. “Non mi sembra corretto parlarne perché adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi; il programma è suo adesso. Non ci penso proprio. È finita un’epoca“. Anche lei però butto un occhio al futuro che ancora non è stato deciso: “Potrei pensare di fare una cosa magari diversa.

In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non ho idea proprio“.