“Non si deve mai andare in Germania, Paolo“, si diceva in quel di Amici Miei, e con lo stesso identico tono si potrebbe dire mai cantar vittoria troppo in fretta. Ricordando l’ufficialità con cui era stata diffusa, appena un mese fa, la data d’inizio del Grande Fratello Vip, sembra oggi doversi categoricamente ricredere. Il reality di Alfonso Signorini torna a pencolare sul filo del palinsesto.

Grande FratelloVip, l’alone di mistero sulla data

Di mercoledì o di lunedì? A gennaio o dopo gennaio? Quanta incertezza si agita ancora attorno alla casa più spiata d’Italia. In crescendo l’attesa per la nuova edizione, la quarta, del Grande Fratello Vip, la prima condotta dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini.

Pare che, mano al palinsesto, il reality non si dia pace permanendo avvolto da un alone di mistero permanente. Dapprima la data ufficiale d’inizio, fissato al 7 gennaio, ora un piccolissimo slittamento, come cita Bubinoblog, in avanti fissato all’8 gennaio e poi la parvenza che la data possa cambiare ancora e ancora, infinite volte.

Le certezze sul cast: dalla Rusic a Wanda Nara

Se non c’è pace sul calendario, un po’ di tregua i cari telespettatori del reality possono trovarla quantomeno sbirciando le indiscrezioni sul cast.

Su Wanda Nara e Pupo, nelle vesti di opinionisti, non sembrano esserci più dubbi. Sui papabili concorrenti invece, tutte le possibilità sono al vaglio anche se una piccola sedia all’interno della casa pare sia già stata occupata con assoluta certezza. Secondo quanto diffuso in anteprima proprio sulle pagine di Chi, sarà Rita Rusic la “bomba sexy” che ha disatteso le sue stesse aspettative, ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori di fatto non aveva mai preso prima d’ora, come lei stessa ha confessato, in considerazione l’idea di partecipare ad un reality ma come capita spesso, il “mai” è relativo.