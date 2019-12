Andrea Iannone sospeso in via precauzionale per doping: la notizia, diffusa dalla Fim (Federazione internazionale di motociclismo), si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sull’orizzonte del pilota MotoGP e ora è tutto da scrivere. Dal canto suo, lui respinge ogni alone di preoccupazione intorno al caso dicendosi sereno e a disposizione per ogni ulteriore accertamento. Giulia De Lellis scende in campo con un commento, breve e chiarissimo, sui social.

Iannone sospeso per doping

Andrea Iannone sottoposto a temporanea sospensione dalla Fim perché positivo all’antidoping. Nelle urine del pilota, secondo quanto riportato nel comunicato della Federazione, sarebbe stato rilevata la presenza di steroidi anabolizzanti.

Una decisione, si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale Fim, “resa obbligatoria a seguito della ricezione di un rapporto da parte del laboratorio accreditato WADA di Kreischa (Germania) che indica un risultato analitico avverso di una sostanza non specificata ai sensi della Sezione 1.1.a) Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS) dell’elenco vietato del 2019“.

Un esito che riguarderebbe un campione di urina sottoposto a controlli durante un test effettuato durante il GP di Sepang, in Malesia, il 3 novembre scorso.

Il pilota potrà chiedere le controanalisi – per cui si è reso immediatamente disponibile -, utili a verificare i risultati del primo controllo.

Il commento di Giulia De Lellis

Anche Giulia De Lellis è intervenuta sul caso che ha visto protagonista il suo fidanzato. L’influencer ha scelto di scrivere il suo pensiero proprio sotto il post del pilota, messaggio accolto da migliaia di like.

“Chi ti conosce sa …. non servono altre parole“, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne, da tempo legata a lui in una relazione a tutto social.

post di Giulia De Lellis su Instagram

È così che la De Lellis consola pubblicamente il suo amato, raggiunto da migliaia di messaggi di fiducia e affetto dopo l’esplosione del caso. La coppia continua a vivere la sua favola d’amore nonostante i contraccolpi del gossip, e si mostra sempre più unita.

Iannone ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un tenero scatto del loro risveglio a due, sintomo di una serenità che regge agli urti delle recenti cronache sul suo conto.

Instagram story di Andrea Iannone

Le parole del pilota

“Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing.

Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale“.

È un passaggio del commento del pilota davanti alla notizia della sospensione provvisoria per doping, affidato al suo profilo Instagram. Iannone non ha nascosto un velo di stupore per quanto emerso, sottolineando tutti i controlli della sua carriera, come quelli dell’ultima stagione, siano sempre stati negativi: “Per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda“.