Natale è ormai alle porte. Tra meno di una settimana milioni di famiglie festeggeranno e per le varie attività in programma sarà importante sapere cosa riservano le previsioni del meteo. Per gli esperti, quello del 2019 sarà un Natale “insolito“.

Babbo Natale porta il sole sull’Italia

Gli esperti de IlMeteo.it hanno rilanciato le ultime notizie arrivate dal Centro Meteo Europeo, per farci sapere che tempo dovremo aspettarci per i prossimi giorni di festa. Sembra essere, a detta loro, un definitivo aggiornamento e quindi le previsioni in esame sembrano altamente probabili.

Subito dopo il weekend all’insegna del maltempo, causato da un doppio vortice di perturbazione, sull’iItalia arriverà un vasto campo anticiclonico.

Interesserà il bacino del Mediterraneo e sarà responsabile di un tempo stabile su tutto il Paese, con solo qualche residuo episodio di maltempo sul basso Tirreno e la Puglia.

Temperature oltre le medie

Nel giorno di Natale, per gli esperti possiamo attenderci temperature miti grazie ad aria di matrice africana. L’insolito meteo che è stato annunciato farà alzare il termometro fino a 15°C sul Centro Sud, con punte di 18°C su Sardegna e Sicilia.

Il Nord, invece, passerà il giorno di Natale con valori più alti ma non quanto le regioni del Sud: previste infatti temperature sui 7/10°C.

A Santo Stefano arriva il freddo siberiano

La gioia di un Natale sotto il sole sarà di breve, brevissima durata. Per gli esperti del Meteo.it, infatti, il 26 dicembre, ovvero l’ultimo giorno di questa prima parte di feste, il meteo è destinato a cambiare bruscamente.

Passata l’aria calda anticiclonica responsabile dell’anomalo rialzo delle temperature, arriverà infatti un’ondata di freddo dalla Siberia. Un deciso ritorno a temperature molto più fredde, giusto a partire da Santo Stefano.

Un repentino cambio di temperatura che viene dato quasi per certo, salvo improvvise evoluzioni e aggiornamenti nei prossimi giorni.