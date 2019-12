C’è chi fa la riunione di classe e trova i vecchi compagni di un tempo, e chi ritrova i….compagni di set cinematografico.

Amici per sempre (una vera magia)

Emma Watson non ha mai nascosto di essere rimasta legata ad alcuni dei suoi primi colleghi di lavoro, ovvero alcuni degli altri protagonisti della saga di Harry Potter. Così, ha deciso di ricordare i vecchi bei tempi con una foto, pubblicata su Instagram, che la ritrae insieme ad alcuni di loro. E sì, anche la loro “cena di classe” mostra che il tempo è passato per tutti.

La prima della classe e il cattivo di turno

Lei era Hermione Granger, migliore amica di Harry e talentuosissima strega. Nel tempo (e nella saga) è diventata un’affascinante donna e dopo Harry Potter ha continuato ad essere un’attrice di successo. Con Tom Felton, nella finzione acerrimo nemico, è intima amica. Lui sullo schermo impersonificava l’odioso Draco Malfoy, avversario numero uno di Harry Potter e dei suoi amici.

La bella Ginny e Luna Lovegood

Accanto a loro, nella foto, c’è Bonnie Wright, l’interprete di Ginny Weasley (il grande amore di Harry Potter) ed Evanna Lynch, l’adiratissima (dai personaggi e dai fan) Luna Lovegood.

Insieme a loro, molto diverso da come eravamo abituati a vederlo, Matthew Lewis: il buonissimo e impacciassimo Neville Paciock. Certo, Neville ce lo ricordavamo pasticcione e dal fisico sgraziato ed è un colpo che sia proprio lui uno di quelli che si mostra più in forma del gruppo! Sarà il classico caso di anatroccolo della classe che, 10 anni dopo, è sbocciato in cigno?