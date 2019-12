Bello è bello, talentuoso anche. Non c’è molto da dire sul nuovo fidanzato di Madonna (o presunto tale), perché il giovane Ahlamalik Williams ha già fatto parlare molto di sé e si è già fatto conoscere.

Lui 26 anni, lei 61: eppure l’intesa trai. Due è evidente in alcuni scatti che il Daily Mail ha fatto alla coppia, ritratta mentre si rilassa su un balcone di un hotel lussuoso. Insieme a loro anche Lourdes, la figlia della cantante, il che dà l’idea di quanto il giovane Williams sia già parte della vita intima della signora Ciccone.

Conosciuti sul lavoro

Ahlamalik, grandissimo ballerino, ha conosciuto Madonna proprio quando è entrato a far parte del suo corpo di ballo. Prima aveva lavorato nel Cirque du solei, partecipando allo spettacolo Michael Jackson One.

I due da mesi si mostrano parecchio affiatati, tanto che aveva fatto discutere un video pubblicato da Madonna in cui il ballerino le insegnava a twerkare.

Madonna non ha ancora fatto dichiarazioni in merito alla sua nuova liaison, così come non sono sfuggiti commenti alla sua controparte maschile. Si sa però che l’iconica cantante è una grande “appassionata” di giovani ballerini, come Brahim Zaibat, che aveva 23 anni quando i due si frequentavano.

Williams è nato nel 1993 a Sacramento ed è figlio d’arte: suo padre è infatti un ballerino.

Muscoloso, con chioma afro e pelle dorata, Ahlamalik è sicuramente un tipo che colpisce dal punto di vista estetico. Fin da piccolo ha dato modo di manifestare il suo talento per il ballo: è nel 2013 però che il suo talento trova sfogo con la compagnia del Cinque du Soleil. cosa succederà al fianco della mitica Madonna, non è dato saperlo: chi vivrà vedrà.