L’aveva anticipato da tempo, ora è diventato realtà. Donal Trump ha annunciato la nascita delle Forze Spaziali statunitensi, un nuovo ramo dell’esercito dedito alla sicurezza dello spazio. Il nuovo programma fa parte di un pacchetto di spesa da 1.400 miliardi di dollari.

Niente impeachment, si guarda allo spazio

Il Presidente Donald Trump è sotto impeachment. La procedura è stata approvata dalla Camera, ma è ancora in via di definizione la modalità con cui verrà tenuto il processo a Donal Trump. Tutto sicuramente rimandato a gennaio del nuovo anno, che potrebbe essere l’ultimo da Presidente o lanciarlo, salvo impeachment, verso altri 4 anni alla Casa Bianca.



Nel frattempo, Trump ha lanciato un nuovo programma per la difesa degli Stati Uniti. Un progetto che aveva annunciato già da tempo, ma che non era stato ancora ufficializzato. Da oggi, però, è ufficiale: gli Stati Uniti avranno una Forza Spaziale.

Creata per avere la superiorità nello Spazio

Sembra un revival degli anni ’60, quando la corsa allo spazio era tra i principali terreni di scontro della Guerra Fredda tra Usa e Russia. Invece, Donald Trump ha deciso di puntarci ancora forte e ha annunciato l’istituzione di un nuovo ramo militare, il primo da oltre 70 anni.

Dopo esercito, aeronautica, marina, marine e guardia costiera, ora nascono anche le Forze Spaziali americane. Lo scopo di questo nuovo gruppo è garantire la superiorità americana nello spazio e tra i suoi compiti c’è anche quello di “Scoraggiare aggressioni nello, da e verso lo spazio“.

I costi del nuovo ramo militare

“Stiamo rendendo i nostri militari i più forti e potenti di sempre“, dice Donal Trump nel video condiviso dalla base Andrews, dove ha firmato il National Defense Authorization Act del 2020.

Tale atto comprende spese governative per un valore di 1.400 miliardi di dollari.

Tra questi, le fonti estere riportano che solo 40 milioni verranno destinati alle nuove Forze Spaziali, che dovrebbero inizialmente contare 200 uomini. Il budget annuale per l’esercito supera i 700 miliardi di dollari, segno quindi che sì, la difesa dello spazio è vitale ma ancora non è necessario sia estremamente dispendiosa.