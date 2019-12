La nuova ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia nel week end che precede il Natale. La Liguria è in ginocchio, sulla Torino-Aosta si è registrata una frana all’altezza di Quincinetto mentre in Friuli Venezia-Giulia si conta la prima vittima.

Pordenone: auto travolta da torrente

Il dramma si è consumato nella prima mattina di sabato. Un uomo è morto a bordo della sua auto travolto da un torrente. È accaduto nella zona tra i comuni di Zoppola e Cordenos, provincia di Pordenone.

Secondo quanto si apprende, l’uomo ha volontariamente ignorato i divieti di guado del torrente e ha preferito proseguire.

L’acqua l’ha travolto senza lasciargli scampo; nella zona era stata diramata l’allerta arancione.

#AllertameteoFVG ALL. REG: DA 18 DEL 20/12 A 12 DEL 22/12 GIALLA PER RISCHIO IDROGEO E IDRAULICO SU ZONA A, ARANCIO SU ZONE B, C, D PER PIOGGE INTENSE, ACQUA ALTA E MAREGGIATE https://t.co/hNbbF1LRQl pic.twitter.com/wg5UKuF7Gf — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) December 20, 2019

#AllertameteoFVG. Si ricorda che i guadi su Meduna,Cellina e altri corsi d'acqua minori sono CHIUSI!



L'attraversamento dei guadi, nonostante la chiusura e con la situazione meteo attuale è molto pericoloso e assolutamente da evitare!



📣 PASSAPAROLA



📸 #SocialMediaCommunityFVG pic.twitter.com/tl1qnOniQf — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) December 21, 2019

Frana causa chiusura di tratto autostradale

Difficile la situazione anche in Val D’Aosta, dove questa mattina è stata annunciata la chiusura di un tratto autostradale della A5 Torino-Aosta, tra Post-Saint-Martin e Quincinetto. L’allerta è scattata a seguito di un movimento della frana in zona Chiampetti di Quincinetto. Visto il rischio, la protezione civile ha decretato la fase 2, ovvero la chiusura del tratto e il percorrimento su una sola carreggiata a doppio senso di marcia.