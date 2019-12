Ancora sangue negli Stati Uniti, diversi agenti di polizia sono intervenuti a seguito di una violenta sparatoria avvenuta in una casa. Avrebbe potuto essere una strage, ma fortunatamente al momento non si registrano vittime.

Sparatoria ad una festa

Il dramma si è consumato a Englewood, Chicago, durante una festa commemoravita per una persona rimasta tragicamente uccisa lo scorso aprile. A riportare l’accaduto, durante una coferenza stampa, è stato il capo della polizia Fred Waller.

Tra le vittime anche un ragazzo di 16 anni; la polizia ha preso in custodia due persone, che in questo momento si trovano sotto interrogatorio.

Una prima ricostruzione

Secondo quanto riferito da Waller, la sparatoria ha avuto atto intorno alle 12.30 in una residenza privata. Sono 13 le persone coinvolte, 4 di loro sono ferite in modo grave; quando gli agenti sono giunti sul posto si sono trovati davanti ad una scena definita “Caotica“.

Pare che la sparatoria sia stata generata da una disputa iniziata all’interno della casa, causando un fuggi fuggi generale dei presenti. Sul posto sono giunte circa 20 auto della polizia, al momento sono in corso le indagini per capire il perché di tale violenza.