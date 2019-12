La ex fidanzata Giulia De Lellis (che lui continua a stuzzicare) ha detto che le corna stanno ben su tutto, ma su Andrea Damante, adesso, ci sta bene la nuova fidanzata Claudia Coppola. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni la nuova coppia è venuta allo scoperto nell’unico luogo in cui poteva farlo: Instagram.

Apparizione pubblica su Instagram

Nelle storie di Andrea Damante, infatti, ha fatto capolino proprio la nuova fiamma. I due si trovano in montagna per trascorrere qualche giorno in relax. Damante stava raccontandosi in un video selfie fino a quando non si è “intromessa” la Coppola che – prima con la voce e poi con la faccia – è entrata nell’inquadratura e nella vita social dell’ex signor De Lellis.

Si tratta della prima volta che i due si presentano insieme in modo ufficiale sui social, una vera e propria “apparizione in pubblico” che, però, non ci dà ancora la misura dell’entità del rapporto? È una cosa seria o ci sarà un’altra consolle di videogame da spaccare?

Chi è Claudia Coppola

Nel frattempo è già partita la corsa ai profili social di Claudia Coppola.

Chi è la giovanissima fidanzata/conoscenza/friends with benefit o partnership social di Andrea Damante? (siamo ancora alla ricerca di un’etichetta ufficiale per la coppia). Sappiamo che è nata il 29 settembre del 1998 ed è appena ventenne. È una studentessa dell’Università Bocconi di Milano ed ha da sempre una grande passione per il mondo della moda. Il suo sogno era quello di diventare fotomodella, sogno che ha già cominciato a concretizzare. Claudia Coppola studia a Milano ma è spesso in giro per lavoro e una delle sue basi è proprio Verona, la città in cui vive Andrea Damante.

Qualche tempo fa, i tabloid di gossip avevano pubblicato lo scatto di un bacio rubato. Ora arriva la storia che sembra essere una vera e propria conferma: per Natale, Damante ha ricevuto una coppola.