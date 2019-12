La storia (in)finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis continua a occupare le colonne delle cronache rosa. Nessun ritorno di fiamma (lei sembra aver trovato la sua dimensione al fianco di Andrea Iannone, lui al fianco di Viviana Vizzini), ma non c’è solo l’alone di romanticismo intorno al loro presente. Tra i due, infatti, molti intravedono reciproche frecciatine e, a dire il vero, l’ultimo post del producer non sembra allontanarsi molto dall’alveo di questo effervescente scenario.

Andrea Damante provoca la sua ex

Andrea Damante stuzzica Giulia De Lellis con un post che scatena reazioni contrastanti sui social. Si tratta di una foto, pubblicata sul suo Instagram, che lo vede alle prese con una posa piuttosto ‘mirata’.

Questo almeno sembra, a giudicare dal gesto del producer e dalla didascalia scelta per accompagnare lo scatto.

“Le corna stanno bene su tutto” ha scritto il Dama, che non si è fatto scappare un riferimento piuttosto esplicito alla sua ex. Tale, infatti, è il titolo del libro che ha consacrato Giulia De Lellis nel firmamento delle uscite più vendute del 2019, tra le cui pagine racconta proprio l’esperienza del tradimento all’epoca del suo travagliato amore con Damante.

Che sia proprio una risposta al contenuto di quei racconti?

Possibile, secondo alcuni, che Andrea Damante non abbia gradito alcuni accenti toccati dalla sua ex e, per questo, avrebbe deciso di lasciare un messaggio subliminale che ha incuriosito i follower, senza cadere inosservato.

Le reazioni dei follower e di Giulia De Lellis

Alcuni utenti si sono lanciati in difesa dell’influencer: “Quando uno crede di fare il figo, ma in realtà è sotto a un treno. Rosica bello, rosica“, ha scritto un utente, e ancora “Breve storia triste: lui così disperato da lanciare frecciatine; lei che se ne sbatte altamente“.

Ma c’è anche chi affonda il colpo contro l’attuale partner di Andrea Iannone: “Eh beh !!!

A un certo punto ci sta, si è arricchita ancora di più parlando solo di questo e del libro che non ha scritto lei perché non ne sarebbe stata capace!! Quindi, alla fine dei conti, dovrebbe solo ringraziarti“.

E la reazione della diretta interessata? Uno scatto super sexy sembra spazzare via ogni polemica, quasi a voler suggerire al suo ex che non è minimamente nei suoi pensieri. La didascalia, anche in questo caso, sembra annunciare una chiara prospettiva: “Tutti hanno avuto la loro ragione, tutti hanno ottenuto la loro strada“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Andrea Damante, dimensioni modificate